В Ак-Булаке открыта детская горнолыжная школа

184  0
- Светлана Лаптева
Торжественное открытие детской лыжной школы, направленной на развитие горнолыжного спорта и поддержку молодых спортсменов региона, состоялось в селе Ак-Булак Ак-Суйского района Иссык-Кульской области. На церемонии открытия присутствовал заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов.

"Новая лыжная школа станет важной платформой для систематического образования детей и подростков, продвижения здорового образа жизни, развития кадров в области зимних видов спорта. Лыжные школы должны стать основой не только для подготовки спортсменов, но и профессиональных инструкторов, которые будут востребованы на новых горнолыжных курортах по всей стране. Это означает инвестиции в человеческий капитал, занятость молодежи и устойчивое региональное развитие. Это особенно актуально с учетом активного развития лыжной инфраструктуры страны", - сказал Эдил Байсалов в своей речи.

Также в рамках мероприятия состоялась встреча с представителями детских и юношеских спортивных школ, тренерами и соответствующими специалистами, занимающимися развитием зимних видов спорта. Участники обсудили состояние материальной и технической базы учреждения, кадровое обеспечение, подготовку тренеров, меры по привлечению детей и молодежи к спорту.

В результате встречи были определены приоритетные направления дальнейшей работы, включая модернизацию инфраструктуры, поддержку тренеров, развитие сети детских и юношеских спортивных школ в регионах.

В рамках рабочего визита Эдиль Байсалов посетил музыкальную школу имени К. Досманбетовой, библиотеку, Дом культуры и ряд других объектов.


Иссык-Кульская область, Эдиль Байсалов
