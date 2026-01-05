Мали обыграла Тунис по пенальти и вышла в четвертьфинал Кубка Африки

Сборная Мали пробилась в четвертьфинал Кубка африканских наций, одержав победу над Тунисом в серии пенальти со счётом 3:2. Основное и дополнительное время матча 1/8 финала в Касабланке завершилось вничью - 1:1, при этом малийцы большую часть встречи провели вдесятером.

Героем матча стал вратарь сборной Мали Джигуи Диарра, отразивший два удара в послематчевой серии пенальти.

Тунис вышел вперёд на 88-й минуте - нападающий Фирас Шауат освободился от опеки и замкнул навес Элиаса Саада. Казалось, что именно этот гол принесёт "орлам Карфагена" победу, однако уже в компенсированное время Мали получила право на пенальти. Защитник Туниса Яссин Мериа сыграл рукой после подачи со штрафного, и Лассине Синайоко на 97-й минуте реализовал 11-метровый, переведя игру в дополнительное время.

Мали осталась в меньшинстве ещё на 26-й минуте после удаления Войо Кулибали, который наступил на голеностоп полузащитнику Туниса Ханнибалу Меджбри. Несмотря на это, команда проявила характер и сумела выстоять.

В дополнительное время Шауат вновь отправил мяч в сетку ворот Мали, но гол был отменён из-за положения "вне игры". Судьба путёвки в четвертьфинал решилась в серии пенальти, где решающую роль сыграл Диарра.

Примечательно, что Мали вышла в четвертьфинал, не одержав ни одной победы в основное время на турнире: команда сыграла вничью все три матча группового этапа, а затем снова разошлась миром с Тунисом.

В четвертьфинале Мали сыграет с Сенегалом в Танжере в пятницу. Сенегальцы ранее обыграли Судан со счётом 3:1 и вышли в число восьми сильнейших команд турнира.