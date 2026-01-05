Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 102.10 - 103.00

Мали обыграла Тунис по пенальти и вышла в четвертьфинал Кубка Африки

130  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сборная Мали пробилась в четвертьфинал Кубка африканских наций, одержав победу над Тунисом в серии пенальти со счётом 3:2. Основное и дополнительное время матча 1/8 финала в Касабланке завершилось вничью - 1:1, при этом малийцы большую часть встречи провели вдесятером.

Героем матча стал вратарь сборной Мали Джигуи Диарра, отразивший два удара в послематчевой серии пенальти.

Тунис вышел вперёд на 88-й минуте - нападающий Фирас Шауат освободился от опеки и замкнул навес Элиаса Саада. Казалось, что именно этот гол принесёт "орлам Карфагена" победу, однако уже в компенсированное время Мали получила право на пенальти. Защитник Туниса Яссин Мериа сыграл рукой после подачи со штрафного, и Лассине Синайоко на 97-й минуте реализовал 11-метровый, переведя игру в дополнительное время.

Мали осталась в меньшинстве ещё на 26-й минуте после удаления Войо Кулибали, который наступил на голеностоп полузащитнику Туниса Ханнибалу Меджбри. Несмотря на это, команда проявила характер и сумела выстоять.

В дополнительное время Шауат вновь отправил мяч в сетку ворот Мали, но гол был отменён из-за положения "вне игры". Судьба путёвки в четвертьфинал решилась в серии пенальти, где решающую роль сыграл Диарра.

Примечательно, что Мали вышла в четвертьфинал, не одержав ни одной победы в основное время на турнире: команда сыграла вничью все три матча группового этапа, а затем снова разошлась миром с Тунисом.

В четвертьфинале Мали сыграет с Сенегалом в Танжере в пятницу. Сенегальцы ранее обыграли Судан со счётом 3:1 и вышли в число восьми сильнейших команд турнира.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454043
Теги:
футбол, Африка
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  