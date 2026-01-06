Участники ярмарки в Бишкеке ждут разъяснений и помощи налоговой службы

На площади перед зданием Министерства иностранных дел в Бишкеке 10–11 января 2026 года пройдет ярмарка выходного дня. Она состоится накануне празднования Нового года по старому стилю и станет площадкой не только для торговли, но и для общения.

Горожан и гостей столицы приглашают приобрести подарки, сувениры и свежую сельхозпродукцию напрямую у фермеров и переработчиков. Кроме того, все желающие смогут поздравить друг друга с праздником, выступив у "Народного микрофона" - с семейными, коллективными или индивидуальными песнями и танцами.

Между тем накануне 2026 года представители налоговой службы напомнили, что с 1 января все, кто реализует сельхозпродукцию, обязаны зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. Вместе с тем первые дни января являются выходными, и государственные службы фактически не работают. Участники ярмарки надеются, что налоговые органы проведут разъяснительную работу в индивидуальном формате.

У многих фермеров и переработчиков уже возникли вопросы, так как ранее они не сталкивались с процедурой открытия ИП. В частности, людей интересует, как налоговая будет различать личный QR-код и QR-код индивидуального предпринимателя, как можно использовать заработанные средства на личные нужды и как это оформлять документально. Также фермеры спрашивают, какие документы необходимо предоставить, можно ли подать заявку дистанционно или обязательно обращаться в налоговую инспекцию по месту жительства либо торговли.

Отдельное беспокойство вызывает и процедура закрытия ИП. По словам участников ярмарки, открыть предпринимательство несложно, а вот закрыть его, как показывает опыт других, бывает проблематично.

Фермеры надеются, что представители налоговой службы смогут выйти непосредственно на площадку ярмарки и подробно разъяснить алгоритм налоговых выплат, а также порядок регистрации и ведения ИП. Кроме того, представители Минсельхоза и налоговых органов могли бы рассказать о действующих льготах и льготных кредитах для сельхозпроизводителей - простым и понятным языком.

Фермерская ярмарка уже давно зарекомендовала себя как востребованная социальная площадка у горожан и гостей столицы. Это не только место реализации продукции по приемлемым ценам напрямую от сельских жителей и переработчиков, но и канал коммуникации и обмена информацией. Организаторы подчеркивают, что такой формат необходимо сохранить.

Как отмечают кураторы, ярмарка сохраняет свое первоначальное назначение - обеспечение населения социально значимыми продуктами по ценам ниже рыночных. Мука и продукты первой необходимости реализуются по оптовым заводским ценам, при этом предприятия-производители выходят на торговлю по очереди.

- Мы начинаем работать с 10–11 января 2026 года. В ближайшее время в таком же формате ярмарки откроются в микрорайоне Джал, затем в Востоке-5. Там также будут шатры, столы и стулья - все для поддержания порядка и чистоты. Фермерские ярмарки - это своего рода ярмарки-трансформеры: привезли свежую продукцию на выходные, продали, собрали оборудование и убрали территорию. Важно, чтобы сами участники не завышали цены и соблюдали налоговые требования, - рассказал куратор ярмарок по Бишкеку Искак Анварбеков.

Добраться до ярмарки можно автобусом №1 - от Ала-Арчинского ущелья до самой площади. Ярмарка выходного дня будет работать до июня 2026 года.

Участие для фермеров и переработчиков бесплатное. Необходимо подтверждение от районного аграрного управления Минсельхоза и соблюдение требования по цене ниже рыночной.

Справки по телефонам: (0312) 66-14-22, 0702 70-20-00.

Для участия в "Народном микрофоне": WhatsApp 0555 923 603.