Неженатым туристам запретили заниматься сексом на Бали

В 2026 году в Индонезии начал действовать новый Уголовный кодекс, который запрещает внебрачные интимные отношения. Нарушителям закона грозит до года лишения свободы, пишет Reuters.

Так, запрет касается иностранных туристов, посещающих острова Индонезии, включая Бали. В соответствии с документом, право подавать жалобы на нарушение семейных ценностей имеют только ближайшие родственники: обманутый супруг, а также родители или дети пострадавшей стороны. Эта норма является частью широкомасштабной правовой реформы, направленной на отмену устаревших колониальных законов.

Источник: kp.ru