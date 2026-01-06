Погода
$ 87.40 - 87.80
€ 102.10 - 103.00

Неженатым туристам запретили заниматься сексом на Бали

270  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В 2026 году в Индонезии начал действовать новый Уголовный кодекс, который запрещает внебрачные интимные отношения. Нарушителям закона грозит до года лишения свободы, пишет Reuters.

Так, запрет касается иностранных туристов, посещающих острова Индонезии, включая Бали. В соответствии с документом, право подавать жалобы на нарушение семейных ценностей имеют только ближайшие родственники: обманутый супруг, а также родители или дети пострадавшей стороны. Эта норма является частью широкомасштабной правовой реформы, направленной на отмену устаревших колониальных законов.

Источник: kp.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454055
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  