Удастся возобновить прерванные отношения. Гороскоп с 5 по 11 января

Большая часть недели пройдёт в спокойном и размеренном темпе. Луна убывает в течение всей недели способствуя продолжению реализации уже начатых дел. Общение с давними знакомыми и родственниками пройдёт в располагающей к задушевным беседам атмосфере. Удастся возобновить прерванные отношения. Лишь последние дни недели могут принести эмоциональное напряжение. Воздержитесь в это время от споров. Нежелание идти на уступки плавно переведёт спор в состояние противостояния и конфликта. Воздержитесь от громогласных обещаний. Обратите внимание на здоровье. Особенно суставы, желудок. Понедельник и вторник благоприятствуют вечеринкам, свиданиям, загородным развлекательным поездкам. Эти дни стоит посвятить продвижению своих услуг, рассказать о себе в соцсетях. Среда и четверг – время рутинных и кропотливых дел. Среду стоит посвятить здоровью и отдыху, а в четверг можно заняться покупками, уборкой в доме, ревизией на работе, отчётами и планированием . Пятницу, субботу и воскресенье стоит посвятить работе над преодолением спорных и конфликтах ситуаций, поиску компромиссов. Воздержитесь от выяснения отношений. Возникшие принципиальные разногласия способны перевести споры в конфликты. Вся неделя располагает к посещению парикмахера и косметолога.

Овен – неделя начнётся с признаний в любви и материальных поступлений. Долго сидеть без дела не захочется и, не особо утруждая себя, вы займётесь делами, которые принесут символические доходы уже на этой неделе. Вскоре сумма поступлений увеличится, а пока вы сможете сделать первые покупки в новом году. Приятно удивят приехавшие гости или полученные известия издалека. Вас пригласят в поездку и полученные впечатления, знакомства станут хорошим завершением праздничной недели.

Телец – каждое мгновение будет наполнено общением с людьми, которые вам дороги. Романтика новогодней ночи сохранится в течение всей недели. Поездки вместе с любимым человеком, просмотр любимого кино и просто прогулки по городу создадут позитивное настроение на весь год. В семейных отношениях восстановится гармония, а отсутствие личной жизни исправит человек, с которым вы познакомитесь на одной из новогодних вечеринок.

Близнецы – пора подарков продолжится для вас особенно долго. Каждый из полученных подарков будет сделан с любовью и в нужный момент пригодится, даже если вы сразу не найдёте ему применения. Появится возможность заработать первые в этом году деньги. Работа ненавязчиво войдёт в ваш ритм жизни, не мешая отдыхать и участвовать в праздничных мероприятиях. Откликнувшись на просьбу руководства или клиентов, вы поможете решить их проблемы и заручитесь их поддержкой.

Рак – положитесь на выбор, сделанный домочадцами и друзьями. Они подберут интересные мероприятия, вам же только останется поспеть за всем, что они задумали. Однообразно провести праздничную недели они просто не позволят. Вместе вы побываете в театрах и кино, умудритесь побывать в непродолжительном путешествии и получить удовольствие не только от общения, но и от увиденного. Вы многому научитесь, приобщитесь к новому хобби и расширите круг общения.

Лев – вы проведете время не только интересно, но и полезно. Самые значимые события не пройдут без вашего участия, что будет запечатлено на многочисленных фото. Ради любимого человека вы пойдёте на подвиг, и он оценит ваш поступок. В свободное время вы спокойно займётесь отложенными делами, а также воплощением в жизнь некоторых задумок. Ваши идеи принесут в этом году хорошую прибыль, и стартовав с их воплощением в то время когда все увлечены праздниками, вы окажетесь лидером.

Дева – праздничные приключения продлятся в течение всей недели. Многочисленные идеи друзей, любимого человека и домочадцев подвигнут вас на перемены в досуге. Приняв участие в играх, зимних забавах на природе, вы разрушите рамки условностей, которые мешали наслаждаться жизнью и чувствами. Увлекательно пройдут поездки. В завершении недели занявшись покупками, вы удачно вложите деньги, а коммерческие сделки пополнят казну.

Весы – тепло домашнего очага будет милее всего, а потому за счастьем не придётся никуда ехать. Долгие разговоры с домочадцами, домашние посиделки с близкими друзьями и любимым человеком успокоят нервы и создадут уютную обстановку. Обмен подарками продолжится всю неделю, а потому заранее продумайте что вы подарите в ответ. Пора простить ошибки, которые мешали общению с любимым человеком. Его чувства будут оберегать вас от неприятностей, и поддерживать в течение всего года.

Скорпион – ваши многочисленные идеи не дадут скучать в праздничную неделю. Дома вас будет сложно застать. Вечеринки будут сменяться выездами за город, где вы весело проведёте время. В минуты свободного от танцев, игр и разговоров вы будете отвечать на различные сообщения, которые в огромном количестве продолжат поступать с разных концов света. Подвернётся удобный случай для объяснения в любви, а также для флирта, если вы ещё в поисках музы сердца.

Стрелец – появится возможность отдохнуть от суеты, понежиться дома, побеседовать с домочадцами и с наслаждением заняться распаковыванием подарков. Неожиданно приятный сюрприз подготовит влюблённый в вас человек. Этот подарок окажется наиболее ценным для вас, став талисманом на весь год. С домашними хлопотами помогут справиться домочадцы, и отдохнув от забот, вы решитесь в конце недели направиться в поездки, которые зарядят позитивом перед рабочими днями.

Козерог – вся праздничная неделя пройдёт по вашему сценарию. Единогласно будут поддержаны ваши предложения, и неделя пройдёт в увлекательных поездках, романтических свиданиях и детских праздниках. У вас появится немало новых друзей с которыми легко будет не только отдыхать, но и сотрудничать в совместных проектах. К сотрудничеству предстоит приступить уже в первые рабочие дни, а пока есть свободное время, наслаждайтесь весельем.

Водолей - время немного замедлит ход, и вы сможете растянуть удовольствие, отдыхая от суеты и наслаждаясь общением с наиболее близкими и важными для вас людьми. Любимый человек, угадав ваше сокровенное желание, постарается исполнить его, и эта попытка окажется удачной. Мечтайте, стройте планы на ближайшее будущее. В вашем окружении найдутся влиятельные люди, которые помогут воплотить планы в жизнь. Завершится неделя неожиданной, но полезной поездкой.

Рыбы – положитесь на выбор друзей, родственников и любимого человека. Они подберут интересные мероприятия, а потому скучать не придётся, если вы составите им компанию. Каждый день недели будет по-своему интересен. Вы получите заманчивые предложения по сотрудничеству, которые откроют перспективы в вашем деле уже с наступлением рабочих будней. А во время новогодней недели полученное признание в любви застанет врасплох и удивит, но приняв его всерьёз, вы измените свою жизнь и о сделанном выборе не пожалеете.

Астролог Андрей Рязанцев


