"Манчестер Юнайтед" отправил в отставку Рубена Аморима

"Манчестер Юнайтед" уволил главного тренера Рубена Аморима, завершив его 14-месячную работу в клубе. Решение было принято на фоне нестабильных результатов команды и последовало спустя день после ничьей с "Лидс Юнайтед" (1:1), после которой португальский специалист эмоционально защищал своё будущее на посту.

В официальном заявлении клуба говорится, что при текущем шестом месте в Премьер-лиге руководство посчитало необходимым внести изменения, чтобы сохранить шансы на максимально высокий финиш в чемпионате. После 20 туров "Юнайтед" отстаёт от лидирующего "Арсенала" на 17 очков.

Аморим возглавил команду в ноябре 2024 года, сменив Эрика тен Хага. Его первый сезон завершился 15-м местом в АПЛ - худшим результатом клуба с 1974 года - а также поражением от "Тоттенхэма" в финале Лиги Европы.

Всего под его руководством "Манчестер Юнайтед" провёл 63 матча: 24 победы, 18 ничьих и 21 поражение. Процент побед в чемпионате Англии составил 32%, что стало худшим показателем среди тренеров клуба в эпоху Премьер-лиги.

Ближайший матч против "Бернли" команда проведёт под руководством Даррена Флетчера, который временно назначен исполняющим обязанности главного тренера. Руководство клуба уже начало поиск нового наставника.

С момента ухода Алекса Фергюсона в 2013 году "Манчестер Юнайтед" сменил нескольких тренеров, однако последний чемпионский титул клуб завоевал 13 лет назад.