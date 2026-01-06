Энтони Джошуа впервые обратился к публике после смертельного ДТП

Британский боксёр и бывший двукратный чемпион мира в тяжёлом весе Энтони Джошуа впервые сделал публичное заявление после автокатастрофы в Нигерии, произошедшей 29 декабря 2025 года, в результате которой погибли двое его близких друзей - Сина Гами и Латиф Айоделе.

Авария случилась на автотрассе Лагос–Ибадан, когда Джошуа вместе с друзьями направлялся к родным во время новогодних праздников. Спортсмен выжил, однако оба его спутника, входившие в тренировочную команду боксёра, скончались.

4 января 2026 года Джошуа опубликовал в социальных сетях две фотографии: на одной он изображён в кругу семьи, включая свою мать, на другой - вместе с родственниками погибших. Публикацию он сопроводил краткой подписью "My Brother"s Keeper" ("Хранитель моего брата"), что стало его первым публичным обращением после трагедии.

По информации нигерийского агентства по контролю за дорожным движением (TRACE), причиной аварии стал разрыв шины на высокой скорости во время обгона. Автомобиль потерял управление и врезался в припаркованный на обочине грузовик. Власти подтвердили, что превышение скорости стало одним из ключевых факторов происшествия.

Водителю машины, Аденийи Моболаджи Кайоде, предъявлены обвинения в опасном вождении, повлёкшем гибель людей, а также в управлении автомобилем без действующих водительских прав. Суд назначил залог в размере £2 500 (около 5 млн найр). Судебное заседание по делу назначено на 20 января 2026 года.

После возвращения в Великобританию Энтони Джошуа принял участие в траурных церемониях и похоронах погибших, которые прошли в Центральной мечети Лондона. На прощание с Синой Гами и Латифом Айоделе пришли сотни людей.