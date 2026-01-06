Погода
$ 87.40 - 87.80
€ 102.10 - 103.00

Энтони Джошуа впервые обратился к публике после смертельного ДТП

272  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Британский боксёр и бывший двукратный чемпион мира в тяжёлом весе Энтони Джошуа впервые сделал публичное заявление после автокатастрофы в Нигерии, произошедшей 29 декабря 2025 года, в результате которой погибли двое его близких друзей - Сина Гами и Латиф Айоделе.

Авария случилась на автотрассе Лагос–Ибадан, когда Джошуа вместе с друзьями направлялся к родным во время новогодних праздников. Спортсмен выжил, однако оба его спутника, входившие в тренировочную команду боксёра, скончались.

4 января 2026 года Джошуа опубликовал в социальных сетях две фотографии: на одной он изображён в кругу семьи, включая свою мать, на другой - вместе с родственниками погибших. Публикацию он сопроводил краткой подписью "My Brother"s Keeper" ("Хранитель моего брата"), что стало его первым публичным обращением после трагедии.

По информации нигерийского агентства по контролю за дорожным движением (TRACE), причиной аварии стал разрыв шины на высокой скорости во время обгона. Автомобиль потерял управление и врезался в припаркованный на обочине грузовик. Власти подтвердили, что превышение скорости стало одним из ключевых факторов происшествия.

Водителю машины, Аденийи Моболаджи Кайоде, предъявлены обвинения в опасном вождении, повлёкшем гибель людей, а также в управлении автомобилем без действующих водительских прав. Суд назначил залог в размере £2 500 (около 5 млн найр). Судебное заседание по делу назначено на 20 января 2026 года.

После возвращения в Великобританию Энтони Джошуа принял участие в траурных церемониях и похоронах погибших, которые прошли в Центральной мечети Лондона. На прощание с Синой Гами и Латифом Айоделе пришли сотни людей.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454076
Теги:
бокс
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  