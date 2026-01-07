Google и Microsoft превращают финские дата-центры в гигантские батареи отопления, обеспечивая теплом тысячи домов от серверов, работающих с искусственным интеллектом, в рамках проектов, которые меняют подход к использованию энергии в 2026 году.

Технологические гиганты запустили беспрецедентные проекты рекуперации тепла в Финляндии, где отработанная энергия от охлаждения серверов направляется прямо в городские системы отопления. Вместо того чтобы выбрасывать нагретую воду в атмосферу, компании научились превращать технологические отходы в ценный ресурс для обогрева жилых домов.

Хамина: 80% тепла от Google должно поступить в 2026 году

Google объявила о реализации своего первого проекта внешней рекуперации тепла в портовом городе Хамина. Дата-центр, работающий на берегу Финского залива с 2009 года, по планам должен обеспечивать до 80% годовой потребности местной сети районного отопления.

Партнерство с городской энергетической компанией Haminan Energia позволит отапливать около 2 000 домов, школ и общественных зданий. Особенность проекта - Google предоставляет тепло совершенно бесплатно. Поскольку дата-центр работает на 97% углеродно-нейтральной энергии, рекуперированное тепло также остается практически безуглеродным.

Теплонасосная станция мощностью 7,5 МВт была заложена финской компанией Nohewa в ноябре 2024 года. Система должна была заработать в конце 2025 года и сокращать выбросы CO2 примерно на 2 000 тонн ежегодно. К началу 2026 года проект находится на финальной стадии запуска.

Microsoft готовит масштабную систему для столичного региона

Еще амбициознее выглядит проект Microsoft в партнерстве с энергетической компанией Fortum. Объявленный в марте 2022 года как крупнейший в мире проект рекуперации тепла от дата-центров, он должен полностью заработать к 2027 году.

Два новых дата-центра в Эспоо и Киркконумми обеспечат теплом около 250 000 пользователей - примерно 100 000 домов во втором по величине городе Финляндии и соседних муниципалитетах. Система покроет до 40% всех потребностей в районном отоплении этой территории.

Fortum инвестирует 225 млн евро в период 2023-2027 годов в строительство теплонасосных станций и трубопроводов. Проект должен сократить выбросы углекислого газа на 400 000 тонн в год - это эквивалентно исключению почти 100 000 автомобилей с дорог.

По состоянию на начало 2026 года строительство теплонасосных станций активно продолжается, а первые испытательные запуски планируются уже в этом году.

Принцип работы систем достаточно прост: серверы выделяют тепло при обработке данных, включая вычисления для искусственного интеллекта, которое обычно удаляется системами охлаждения. Вместо выброса в атмосферу или водоемы, нагретая вода (около 30°C) поступает в теплонасосные станции.

Здесь температура повышается до 60-90°C - стандартного уровня для районного отопления. Затем горячая вода по сети подземных изолированных труб доставляется потребителям. После отдачи тепла охлажденная вода возвращается обратно в дата-центры для нового цикла.

Ключевое преимущество финского подхода - дата-центры изначально размещаются с учетом возможности рекуперации тепла рядом с существующими сетями районного отопления. Microsoft подтверждает, что полноценный запуск системы в Эспоо запланирован на 2027 год.

Финляндия создает модель для всего мира

Страна целенаправленно развивает модель циркулярной экономики, где отходы одного процесса становятся ценными ресурсами для другого. Fortum уже производит районное отопление без использования угля с 2024 года, полагаясь на возобновляемые источники энергии и рекуперацию тепла.

По данным Business Finland, доля возобновляемых источников, рекуперации тепла и электрических котлов в отопительной системе страны выросла с 70% до 73% между 2023 и 2024 годами. При этом доля CO2-нейтральной электроэнергии достигает 95%. К 2026 году эти показатели продолжают улучшаться.

Проекты получили поддержку Европейского союза в рамках программы NextGenerationEU и инвестиционную помощь от Министерства экономики и занятости Финляндии. Успех финских инициатив уже привлекает внимание других северных стран, рассматривающих аналогичные решения.

От эксперимента к промышленному масштабу

То, что начиналось как экспериментальные проекты, к 2026 году превращается в полноценную отрасль. Опыт небольших городов, таких как Мянтсяля, где дата-центр мощностью 75 МВт уже несколько лет обеспечивает теплом две трети потребностей города, показывает жизнеспособность концепции.

Финские дата-центры демонстрируют практическое решение для декарбонизации городского отопления в эпоху растущих вычислительных мощностей ИИ. Проекты превращают неизбежные технологические отходы в ресурс для снижения зависимости от ископаемого топлива, создавая новую модель взаимодействия цифровой инфраструктуры и городского хозяйства.

Мнение ИИ

С точки зрения геополитического анализа, финский кейс создает интересный прецедент энергетической зависимости от технологических гигантов. Города фактически привязывают базовые коммунальные потребности к бизнес-решениям американских корпораций - ситуация, которая была немыслима даже десятилетие назад. История знает примеры промышленной утилизации тепла, но никогда цифровые компании не становились критически важными поставщиками коммунальных услуг для целых регионов.

Технический анализ выявляет потенциальные узкие места: дата-центры оптимизированы под вычислительные нагрузки, а не под стабильность теплоснабжения. Пиковые нагрузки ИИ-вычислений могут не совпадать с пиками потребления тепла, особенно в период аномальных холодов. Возникает вопрос: готовы ли муниципалитеты к ситуации, когда отопление зависит от алгоритмов распределения серверных мощностей между континентами?

Источник: hashtelegraph.com