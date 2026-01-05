Сборная Кыргызстана по футболу заявила о готовности к старту Кубка Азии

Олимпийская сборная Кыргызстана по футболу (U-23) провела предтурнирную пресс-конференцию перед началом финальной стадии Кубка Азии U-23. В мероприятии приняли участие главный тренер команды Эдмар Ласерда и капитан сборной Саид Дациев.

Наставник кыргызстанцев подчеркнул, что команда нацелена на качественную игру, несмотря на сложный состав группы:

"Мы приехали на этот турнир, чтобы показывать зрелищный и организованный футбол. Осознаём, что соперники очень сильны, но команда хорошо подготовлена и готова к этому вызову", - отметил Ласерда.

Капитан сборной Саид Дациев также подтвердил серьёзный настрой команды:

"Мы приехали с уверенностью в своих силах и намерены добиваться положительного результата в каждом матче", - заявил он.

Стартовый матч турнира сборная Кыргызстана проведёт 6 января против хозяев соревнований - сборной Саудовской Аравии. Начало встречи - 22:00 по бишкекскому времени.

Прямые трансляции матчей Кубка Азии U-23 будут доступны на телеканалах УТРК Спорт и Кыргыз Спорт ТВ.