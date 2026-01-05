Погода
$ 87.40 - 87.80
€ 102.10 - 103.00

Сборная Кыргызстана по футболу заявила о готовности к старту Кубка Азии

191  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Олимпийская сборная Кыргызстана по футболу (U-23) провела предтурнирную пресс-конференцию перед началом финальной стадии Кубка Азии U-23. В мероприятии приняли участие главный тренер команды Эдмар Ласерда и капитан сборной Саид Дациев.

Наставник кыргызстанцев подчеркнул, что команда нацелена на качественную игру, несмотря на сложный состав группы:

"Мы приехали на этот турнир, чтобы показывать зрелищный и организованный футбол. Осознаём, что соперники очень сильны, но команда хорошо подготовлена и готова к этому вызову", - отметил Ласерда.

Капитан сборной Саид Дациев также подтвердил серьёзный настрой команды:

"Мы приехали с уверенностью в своих силах и намерены добиваться положительного результата в каждом матче", - заявил он.

Стартовый матч турнира сборная Кыргызстана проведёт 6 января против хозяев соревнований - сборной Саудовской Аравии. Начало встречи - 22:00 по бишкекскому времени.

Прямые трансляции матчей Кубка Азии U-23 будут доступны на телеканалах УТРК Спорт и Кыргыз Спорт ТВ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454082
Теги:
футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  