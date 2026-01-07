Погода
$ 87.46 - 87.84
€ 102.10 - 103.00

Китай может опередить США в высадке на спутник Земли

306  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Лунная гонка 2026 года приобретает новые очертания, поскольку США сталкиваются с техническими задержками и бюджетными ограничениями, в то время как Китай методично продвигается к цели высадки тайконавтов до 2030 года. Впервые за десятилетия американское лидерство в космических программах оказывается под серьезным вопросом.

США: технические сбои и переносы

NASA перенесла высадку астронавтов на лунную поверхность в рамках Artemis III на середину 2027 года. Миссия Artemis II, первый пилотируемый облет Луны за полвека, отложена на февраль-апрель 2026 года из-за технических проблем капсулы Orion, включая неожиданное поведение теплового экрана и вопросы с системой жизнеобеспечения.

Еще более серьезные вызовы испытывает SpaceX с разработкой лунного модуля Starship HLS. Ключевая демонстрация заправки топливом в космосе перенесена с 2025 на 2026 год, а временный администратор NASA Шон Даффи (Sean Duffy) публично признал, что "SpaceX отстает" от графика.

Одновременно администрация Трампа предложила сократить бюджет NASA на 24% и отменить программы SLS и Orion после Artemis III. Планируется переход к коммерческим системам, что создает противоречие между амбициозными целями и урезанным финансированием.

[b]Китай: планомерное наступление[/b]

Китайская программа демонстрирует противоположный подход - стабильность и последовательность. Китайское агентство пилотируемых космических полетов подтвердило твердую приверженность цели высадки до 2030 года. Разработка всех ключевых компонентов - ракеты Long March 10, корабля Mengzhou, лунного модуля Lanyue - завершена.

В августе 2025 года Китай провел успешные наземные испытания Long March 10, способной доставлять 70 тонн на низкую орбиту. Китайская стратегия предусматривает использование двух ракет для отправки экипажа и лунного модуля отдельно - более простой и надежный подход по сравнению со сложной схемой заправки Starship в космосе.

Китай уже доказал свои возможности: в 2024 году миссия Chang"e 6 доставила первые в мире образцы с обратной стороны Луны. Робототехнические испытания лунного модуля запланированы на 2027-2028 годы.

Амбиции против реальности

На фоне технических проблем президент Трамп подписал указ "Обеспечение американского превосходства в космосе", определяющий возвращение на Луну к 2028 году и развертывание ядерного реактора на лунной поверхности к 2030-му. Новый глава NASA Джаред Айзекман (Jared Isaacman) назвал план "самой значительной космической политикой со времен Кеннеди".

Администрация планирует привлечь $50 млрд инвестиций в космический сектор к 2028 году. Однако эксперты указывают на серьезные технические препятствия - США до сих пор не имеют работающих ядерных установок в космосе, в то время как СССР запускал их еще в 1970-х.

Сравнительный анализ

США сохраняют технологическое преимущество в отдельных областях. Популяризатор космонавтики Виталий Егоров отмечает: "У NASA есть сверхтяжелая ракета SLS, которая прошла летные испытания. У китайцев даже близко этого нет". SpaceX завершила 49 этапов разработки Starship HLS и демонстрирует впечатляющий прогресс в многоразовых технологиях.

Однако китайская программа выигрывает в предсказуемости и устойчивости финансирования. Бывший директор NASA Майкл Гриффин (Michael Griffin) критикует американский подход как "технически нереалистичный" из-за чрезмерной сложности. NASA пересматривает архитектуру Artemis III и рассматривает привлечение Blue Origin в качестве альтернативы SpaceX.

Прогнозы и выводы

2026 год станет критическим для обеих программ. SpaceX должна продемонстрировать заправку в космосе - без этого Artemis III невозможна. Китай планирует испытательные полеты Long March 10 и может опередить график, если испытания пройдут успешно.

Наиболее вероятный сценарий - Китай высадится на Луну в 2029-2030 годах, опередив США на год-два. Американская программа столкнется с противоречием между громкими политическими заявлениями и технической реальностью. Даже успешная Artemis II в 2026 году не гарантирует своевременную высадку в 2027-м.

Исход новой лунной гонки будет определяться не только техническими возможностями, но и политической волей и стабильностью ]финансирования. В этом отношении Китай демонстрирует значительные преимущества над США, которые пока не могут определиться между амбициозными планами и бюджетными ограничениями.

Мнение ИИ

С точки зрения машинного анализа данных, текущая лунная гонка кардинально отличается от противостояния СССР-США 1960х годов. Первая гонка была символом идеологического противостояния, где космос служил демонстрацией превосходства системы. Сегодня ставки выше - контроль над лунными ресурсами может определить энергетическое будущее человечества на столетия вперед. Гелий-3, редкоземельные металлы и водяной лед превращают Луну из символического приза в стратегический актив стоимостью триллионы долларов.

Анализ исторических паттернов показывает любопытную закономерность: страны с развитой космической программой часто проигрывают гонки из-за самоуверенности и бюрократии. США в конце 1950х недооценили советские возможности, считая первые спутники "пропагандистскими трюками". Китайская модель "одна партия - одно решение" может оказаться более эффективной для долгосрочных космических проектов, чем американская система со сменой приоритетов каждые четыре года. Возможно, настоящая интрига не в том, кто высадится первым, а в том, кто создаст устойчивую лунную инфраструктуру?

Источник: hashtelegraph.com


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454085
Теги:
Китай, США
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  