Иштван Урбаньи возглавил сборную Мальдив спустя 12 лет

Футбольная ассоциация Мальдив (FAM) официально объявила о назначении венгерского специалиста Иштвана Урбаньи на пост главного тренера национальной сборной Мальдив. Помимо функций главного тренера, Урбаньи также будет исполнять обязанности технического директора, отвечая за развитие футбольной структуры страны.

Урбаньи уже дважды возглавлял сборную Мальдив: с 2009 по 2010 год и с 2011 по 2013 год, добившись заметных успехов в региональных турнирах и повышая уровень национальной команды. Теперь, спустя 12 лет, венгерский тренер возвращается, чтобы укрепить тренерскую систему, внедрять современные методики и готовить команду к международным соревнованиям.

В FAM подчеркнули, что назначение Урбаньи направлено на долгосрочное развитие футбола в стране, включая подготовку молодых игроков, совершенствование инфраструктуры и повышение конкурентоспособности сборной на уровне Южной Азии и Азии в целом.

Истабан Урбаньи известен своим вниманием к тактической дисциплине и развитию молодежных составов, что, по мнению руководства Мальдив, станет ключевым фактором для будущих успехов команды.