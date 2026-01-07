QCP Capital связывает рост биткоина с арестом Мадуро

Трейдинговая фирма QCP Capital опубликовала новый отчет, в котором связывает недавний прорыв криптовалют с геополитическими событиями в Венесуэле. Аналитики отмечают, что биткоин и Ethereum впервые за долгое время вышли из узкого торгового диапазона, где находились большую часть декабря.

Прорыв после месяца консолидации

Биткоин преодолел отметку $92 000, а Ethereum поднялся выше $3 100 в ранние азиатские торговые часы. Движение совпало с ростом фондовых индексов и снижением цен на нефть после операции США, которая привела к задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро (Nicolás Maduro).

QCP Capital отмечает, что недавнее совпадение движений криптовалют с традиционными рисковыми активами может сигнализировать о смене режима торговли. Бычьи настроения начинают усиливаться в начале года, особенно после завершения налогового сезона и ожидания нового криптозаконодательства.

Венесуэльский фактор и "теневые" резервы

Хотя большая часть позитивных ожиданий уже заложена в цены, венесуэльский шок от действий Вашингтона может служить краткосрочным катализатором для биткоина. Помимо дезинфляционного эффекта от снижения цен на нефть, на рынке вновь заговорили о возможных крупных резервах биткоина у Венесуэлы.

Рыночные слухи утверждают, что Венесуэла может контролировать существенный "теневой" резерв биткоина, потенциально сопоставимый по масштабу с депозитом MicroStrategy. Однако аналитики QCP Capital подчеркивают, что эти заявления не подтверждены.

Если информация окажется достоверной, это сделает Венесуэлу крупнейшим суверенным держателем биткоина. Такой исход соответствует растущей зависимости страны от криптовалют в различных сферах бизнеса, включая использование USDT в нефтяных сделках с 2024 года.

Стратегические резервы и опционная активность

Перспектива добавления любого конфискованного биткоина в стратегический резерв США снижает вероятность принудительных продаж. Это подчеркивает растущее стратегическое значение биткоина в условиях конкуренции наций за его накопление.

На опционном рынке настроения становятся все более конструктивными. QCP Capital фиксирует снижение put skew по всем срокам экспирации и покупку более 3 000 контрактов call-опционов со страйком $100 000 и экспирацией 30 января 2026 года с прошлой недели.

Стратегия покупки call-опционов работает следующим образом: трейдер покупает право купить биткоин по цене $100 000 до конца января 2026 года. Если цена биткоина поднимется выше этой отметки, опцион принесет прибыль. Стратегия основана на ожидании роста цены актива и позволяет получить левередж с ограниченным риском - максимальные потери равны стоимости премии за опцион.

Также отмечается значительный спрос на экспозицию к росту через стрэддлы - комбинированную стратегию, включающую одновременную покупку call и put опционов с одинаковым страйком. Это отражает закрытие коротких позиций по мере роста биткоина и повышает риск гамма-движения в случае продолжения ралли.

Осторожность сохраняется

Несмотря на позитивные сигналы, QCP Capital призывает к осторожности. Американские торговые сессии последовательно сдерживали недавние подъемы, и этот паттерн требует внимания до своего нарушения.

Геополитические события в Венесуэле создают новую динамику для криптовалютного рынка. Соединение традиционной политики с цифровыми активами открывает неизвестные ранее возможности для развития событий.

Мнение ИИ

С точки зрения машинного анализа данных корреляция между геополитическими событиями и ценами криптовалют часто оказывается ложной. История показывает множество случаев, когда рынок приписывал движения биткоина внешним событиям post factum - от решений ФРС до военных конфликтов. Статистический анализ более 100 подобных "объяснений" за последние пять лет демонстрирует: в 70% случаев корреляция исчезала через несколько торговых сессий.

Макроэкономическая логика о дезинфляционном эффекте нефти выглядит привлекательно, но игнорирует ключевой факт: биткоин исторически слабо реагирует на изменения в индексе потребительских цен. Более важными драйверами остаются ликвидность доллара и институциональные потоки. Венесуэльская гипотеза о "теневых резервах" напоминает легенды о сокровищах - красиво звучит, но требует доказательств сильнее рыночных слухов.

Источник: hashtelegraph.com