Люк Литтлер стал двукратным чемпионом мира по дартсу

- Самуэль Деди Ирие
18-летний британский дартсмен Люк Литтлер стал двукратным чемпионом мира, успешно защитив свой титул на турнире в Александра Палас. Литтлер присоединился к легендарным игрокам Филу Тейлору, Адриану Льюису и Гэри Андерсону, которым также удавалось выигрывать мировое первенство два года подряд.

В финале Литтлер разгромил Джана ван Вина со счётом 7:1, что принесло ему рекордный приз 1 миллион фунтов стерлингов.

Молодой спортсмен впервые прославился два года назад, когда в дебютном сезоне дошёл до финала мирового чемпионата, и с тех пор не проигрывал на этой сцене. По словам Литтлера, успешная защита титула - это "мечта, которая стала реальностью".


