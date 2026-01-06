Погода
Скончался бывший футболист "Спартака" Мухсин Мухамадиев

На 60-м году жизни умер бывший футболист московского "Спартака" и спортивный директор казанского "Рубина" Мухсин Мухамадиев, сообщили ТАСС его близкие.

Мухамадиев находился в тяжёлом состоянии с 15 ноября 2025 года, когда был госпитализирован в реанимацию. Ранее он перенес несколько инсультов.

Мухсин Мухамадиев родился 21 октября 1966 года в Душанбе. В начале карьеры играл за клуб "Памир", затем выступал в России за "Локомотив" (Москва и Нижний Новгород), "Спартак" (Москва), "Торпедо" (Москва), "Шинник" (Ярославль), а также за турецкий "Анкарагюджю" и венскую "Австрию".

В 1994 году он стал чемпионом России в составе "Спартака". В период с 2008 по 2012 год Мухамадиев был спортивным директором "Рубина", который за это время дважды выиграл чемпионат России, а также стал обладателем Кубка и Суперкубка страны. В качестве главного тренера он дважды приводил "Истиклол" к победе в чемпионате Таджикистана.

Мухсин Мухамадиев оставил значимый след в российском и таджикском футболе как игрок, тренер и спортивный функционер.


