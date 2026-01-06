Путин поздравил паралимпийцев РФ с возвращением флага и гимна

Президент РФ Владимир Путин направил поздравление Паралимпийскому комитету России в честь 30-летия его основания и отметил возвращение национальной символики, флага и гимна на международных соревнованиях.

Глава государства назвал этот шаг "общей большой победой" и подчеркнул, что комитет на протяжении всех лет выполняет важную социальную миссию, объединяет людей с ограниченными возможностями, вовлекает их в адаптивный спорт и помогает раскрывать таланты.

"Во многом благодаря такой последовательной работе российские спортсмены достигают выдающихся результатов на чемпионатах мира и Европы, а также на летних и зимних Паралимпийских играх", - заявил Путин.

Президент пожелал спортсменам, тренерам, сотрудникам и ветеранам комитета дальнейших успехов и удачи в выполнении ответственных задач.