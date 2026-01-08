Погода
Главы МИД Кыргызстана и Беларуси обсудили предстоящий саммит ШОС в Бишкеке

- Светлана Лаптева
6 января 2026 года состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева с министром иностранных дел Республики Беларусь Максимом Рыженковым.

В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы кыргызско-белорусской повестки дня. В частности, рассмотрели график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях, включая визиты по линии министерств иностранных дел.

В контексте подготовки к предстоящему заседанию Совета глав государств - членов ШОС в Бишкеке состоялся обмен мнениями по содержательной части повестки дня и вопросам взаимодействия в рамках Организации.

В завершение разговора министры обменялись поздравлениями по случаю Нового года.


Теги:
Беларусь, Кыргызстан, МИД
