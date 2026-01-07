Церковь в Теплоключенке обворовали на Рождество. Подозреваемые задержаны

В редакцию VB.KG обратились жители села Теплоключенка Ак-Суйского района Иссык-Кульской области. Они сообщили, что накануне Рождественских праздников в одном из сел района была ограблена церковь: неизвестные подожгли новогоднюю елку в храме, похитили предметы церковной утвари, а также имущество из церковной лавки. К обращению были приложены видеозаписи с места происшествия и кадры, на которых местные жители убирают следы пожара.

Редакция обратилась за разъяснением в органы внутренних дел. Как сообщили VB.KG в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области, 6 января 2026 года в ОВД Ак-Суйского района поступило сообщение о краже, совершеннои неизвестными лицами из церкви, расположеннои в селе Ак-Суу. Информация была зарегистрирована в ЖУИ, после чего начата доследственная проверка.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра установлено, что входная дверь церкви была взломана. Находившаяся внутри новогодняя елка была подожжена с использованием горюче-смазочной жидкости, применяемои для зажигания свечеи. Также были взломаны две урны для пожертвовании, из которых похищены денежные средства.

Кроме того, из церковной лавки похищены 10 новогодних подарочных пакетов, из шкатулки - две серебряные цепочки, 5–6 серебряных колец и 12–15 серебряных крестиков. Также злоумышленники вырвали и похитили установленныи в помещении Wi-Fi-роутер.

В ходе дальнейших проверочных мероприятий установлено, что те же лица совершили взлом двух урн для пожертвовании в мечети села Ак-Суу, похитив находившиеся в них денежные средства. Кроме того, были разбиты стекла двух автомашин, из которых похищены мелкие предметы. Все факты зарегистрированы в ЕРП ОВД Ак-Суйского района.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту 4 части 3 статьи 205 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ОУР Ак-Суйского РОВД, а также с использованием камер видеонаблюдения, установленных в рамках проекта "Безопасная и цифровая страна", подозреваемые были задержаны по горячим следам с похищенными вещественными доказательствами.

Задержанными оказались жители Ак-Суйского района:

Н. А., 2010 года рождения;

В. А., 2003 года рождения, ранее судимыи.

На основании статеи 96–97 Уголовно-процессуального кодекса КР подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Ведется следствие.

В МВД отметили, что в социальных сетях продолжает распространяться информация об ограблении без уточнения того, что подозреваемые уже задержаны. В связи с этим правоохранительные органы обратились с просьбои к руководителям диаспор и местных сообществ распространять полную и проверенную информацию, включая данные о задержании причастных лиц.