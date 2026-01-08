Погода
Кыргызстан наращивает объемы и ассортимент экспорта в Китай

- Светлана Лаптева
В 2025 году одним из приоритетных направлений внешнеэкономической деятельности Кыргызстана стало стратегическое расширение экспорта в Китайскую Народную Республику. По данным пресс-службы Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР, на сегодняшний день с КНР согласованы восемь протоколов по поставкам шерсти, кашемира, фасоли, мяса и субпродуктов птицы. Кроме того, утверждены три протокола по экспорту кожевенного сырья и термически обработанного мяса.

Важным достижением года стал запуск экспорта сушеных фруктов: в Китай успешно отгружена пилотная партия сушеного абрикоса объемом 23 тонны. В настоящее время профильное ведомство готовит документальную базу для начала поставок на китайский рынок растительного масла, вина и свежих овощей.

Параллельно с восточным направлением республика укрепляет позиции на других рынках. Так, в Великобританию было экспортировано около 300 кг меда, что рассматривается как важный этап в получении разрешения на поставки этого продукта в Евросоюз. Высокий потенциал отечественного животноводства подтвержден экспортом 144 лошадей в Саудовскую Аравию.

Наряду с традиционными каналами сбыта, кыргызские производители начали активно использовать инструменты цифровой торговли. Экспорт сухофруктов, меда и продукции переработки теперь осуществляется через маркетплейс Wildberries, что открывает доступ к широкой аудитории потребителей в онлайн-сегменте. Расширение географии поставок в 2025 году стало ключевым фактором поддержки местных производителей и устойчивого роста аграрного сектора страны.


Теги:
Китай, экспорт, Кыргызстан
