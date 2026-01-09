В Кыргызстане продолжается проведение сельскохозяйственных ярмарок

В столице и регионах республики продолжается реализация масштабной программы ярмарок местных производителей, фермеров и ремесленников. Согласно установленному графику, торговые мероприятия, стартовавшие в прошлом году, будут проводиться вплоть до июня 2026 года. В городе Бишкек ярмарки выходного дня традиционно проходят каждую субботу и воскресенье.

Мероприятия организованы Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности совместно с мэрией Бишкека. Основная цель ярмарок остается неизменной - поддержка отечественных производителей, сдерживание темпов роста цен и обеспечение социально уязвимых слоев населения доступными и качественными продуктами питания. Организаторы подчеркивают, что в настоящее время дефицита продовольствия в республике нет, запасы сформированы в достаточном объеме, а ярмарки служат инструментом поддержания стабильности внутреннего рынка.

В Бишкеке торговля разворачивается на трех основных площадках: площади им. Т. Усубалиева, на пересечении улиц И. Раззакова и Абдымомунова, а также на бульваре Эркиндик (Первомайский район). К участию в ярмарках допускаются производители, чья продукция строго соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Обязательным условием является установление цен ниже рыночных и наличие подтверждающего письма из районного аграрного управления.

Для получения дополнительной информации и справок по вопросам участия или графика работы площадок граждане могут обращаться по телефонам: (0312) 66-14-22 и 0702 70 20 00.