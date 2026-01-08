Республиканский центр крови: нам срочно нужны доноры

Республиканский центр крови в Бишкеке сообщил о срочной необходимости в пополнении запасов донорской крови.

- Доноры нужны всегда. а в праздничные дни особенно. Вы все слышали о пожаре в Доме престарелых. В новогодние дни дефицит донорской крови, а в эти дни много травм, аварий, происшествий.

Тем, кто хочет оказать помощь, приглашаем в Республиканский центр крови по адресу: Бишкек, пр. Ч. Айтматова, 60, - сообщили в центре.

Центр будет работать в праздничные дни 7, 8 и 9 января с 08:00 до 14:30.

Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Перед тем как сдать кровь, рекомендуется исключить из рациона жирные, жареные и молочные продукты.

Для получения дополнительной информации о подготовке к донорству и противопоказаниях можно обратиться по телефону: 0312 54 19 13.