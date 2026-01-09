Сотрудник иммиграционной службы застрелил в Миннеаполисе гражданку США

Сотрудник Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) застрелил женщину в Миннеаполисе, штат Миннесота, которая, как утверждают американские власти, пыталась наехать на сотрудника ICE на своем автомобиле. Местные власти, опираясь на видео происшествия, решительно отвергают эту версию.

Иммиграционная полиция назвала поведение жертвы актом "внутреннего терроризма", а реакцию патруля - самообороной.

Что мы знаем о Рене Николь Гуд, убитой в Миннеаполисе сотрудником иммиграционной службы США?

По данным телеканала CBS (медиа-партнера Би-би-си), убитая - 37-летняя поэтесса Рене Гуд, гражданка США и местная жительница.

Что известно об инциденте

Инцидент произошел во время протестной акции против действий ICE по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства, сообщают местные СМИ.

"Попытка переехать наших сотрудников правоохранительных органов с целью их убийства - акт внутреннего терроризма", - заявило Министерство внутренней безопасности, которое управляет ICE.

"Сотрудник ICE, опасаясь за свою жизнь, жизнь своих коллег-сотрудников правоохранительных органов и безопасность населения, произвел выстрелы в целях самообороны", - говорится в заявлении.

Президент Дональд Трамп заявил, что погибшая "сознательно и агрессивно" наехала на сотрудника ICE.

"Судя по приложенному клипу, невероятно, что он остался жив, но сейчас поправляется в больнице", - написал Трамп и обвинил левых радикалов в том, что они ежедневно угрожают сотрудникам полиции и ICE и нападают на них.

На видео, снятом очевидцем, наезда не видно. На нем один сотрудник ICE подходит к стоящей поперек полосы машине и агрессивно дергает за ручку дверцы водителя, машина трогается с места, другой сотрудник ICE, стоявший перед ней, отпрыгивает в сторону и тут же стреляет.

Что происходило до того, как сотрудники ICE подошли к машине Гуд, из видео не ясно.

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей, употребив ругательство, решительно отмел заявления администрации Трампа о преднамеренном наезде или попытке наезда на сотрудника ICE.

Губернатор штата Миннесота Тим Уолз тоже отверг объяснения федеральных властей.

"Не верьте этой пропагандистской машине. Штат обеспечит полное, справедливое и оперативное расследование", - так прокомментировал Уолз сообщение Министерства внутренней безопасности о стрельбе в городе.

Многие демократы, включая бывшего вице-президента Камалу Харрис и лидера меньшинства в Палате представителей Хакима Джеффриса, также опубликовали заявления. Харрис назвала версию событий, представленную администрацией Трампа, "газлайтингом".

Поэтесса и мать троих детей

Мать Рене Гуд, Донна Генджер, сказала газете Minnesota Star Tribune, что ее дочь не участвовала ни в каких акциях против депортаций иммигрантов.

Как сообщило агентство AP, бывший муж Рене Гуд утверждает, что она тем утром отвезла своего 6-летнего сына в школу и вместе с нынешним спутником жизни возвращалась домой.

Очевидцы рассказали местной прессе, что видели, как из машины после стрельбы выбрался мужчина, весь в крови.

Родные Рене Гуд рассказали журналистам, что у нее осталось трое детей: двое подростков от первого брака и 6-летний сын от второго. Младший мальчик, по словам отца Гуд Тима Генджера, остался круглым сиротой: его отец умер в 2023 году.

Рене Гуд, как выяснила местная пресса, закончила университет в Вирджинии, где училась на литератора; в соцсетях она называла себя "поэтессой, писательницей, женой и матерью".

Между тем в Министерстве внутренней безопасности утверждают, что среди сотрудников ICE есть пострадавшие, которые, как сказано в заявлении, "полностью восстановятся".

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, прилетевшая в Миннеаполис, изложила официальную версию событий, приведших к стрельбе. По ее словам, сотрудники ICE возвращались в офис после завершения операции, когда один из их автомобилей застрял в снегу.

Агенты пытались вытолкнуть машину, когда вокруг них собралась группа протестующих, которые, по словам министра, следили за сотрудниками в течение всего дня и пытались заблокировать их передвижение.

По версии Ноэм, женщина, которую застрелили, "превратила свой автомобиль в оружие" и направила его на сотрудников с целью "убить" их.

Ноэм заявила, что один из агентов был сбит этой женщиной, добавив, что ранее он уже попадал под машину во время инцидента в июне. Она назвала агента, открывшего огонь, "опытным" сотрудником, который действовал в рамках "самообороны".

Министр также сообщила, что будет проведено расследование ФБР, и что операции ICE продолжатся.

Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолз обвинил администрацию Дональда Трампа в том, что ее действия в отношении иммигрантов создают атмосферу страха.

По его словам, штату не нужна дополнительная помощь из Вашингтона в обеспечении порядка. Уолз объявил, что готов задействовать Национальную гвардию Миннесоты.

Протесты и стычки

В Миннеаполисе и некоторых других городах Миннесоты в среду и четверг прошли протесты против действий иммиграционной службы и администрации Трампа.

Как показало местное отделение телеканала CBS, сотрудники ICE применяли перцовый аэрозоль и расталкивали протестующих.

После гибели Рене Гуд в штате начались новые акции. В Миннеаполисе люди собрались возле стихийного мемориала на месте трагедии. Как сообщает агентство AFP, на улицы главного города штата вышли тысячи демонстрантов, многие держали плакаты с лозунгом "ICE, вон из Миннеаполиса".

В четверг новая акция началась в Миннеаполисе еще ранним утром, до рассвета. Демонстранты собрались у здания федеральных властей, где расположен иммиграционный суд и начали скандировать "Позор!" и "Увольняйтесь!".

Как передает агентство Reuters, на этой акции произошли стычки между демонстрантами и сотрудниками ICE. Другие средства массовой информации сообщают, что и в этот раз сотрудники ICE применяли перцовый аэрозоль и, по некоторым сообщениям, слезоточивый газ.

