Бишкек вновь вошел в топ-3 самых загрязненных городов мира

Столица Кыргызстана снова оказалась в лидерах антирейтинга крупнейших городов мира по качеству воздуха. Согласно последним данным международного мониторинга IQAir, Бишкек занял третью строчку с индексом AQI 281.

Этот показатель классифицируется как "очень вредный" (Very Unhealthy). На текущий момент хуже ситуация только в Лахоре (Пакистан) с индексом 398 и Каире (Египет), где показатель составил 384 - оба значения оцениваются как "опасные для жизни".

Медики предупреждают, что экстремальный уровень загрязнения представляет серьезную угрозу для здоровья. В группе риска находятся:

дети и пожилые люди;

граждане с хроническими заболеваниями дыхательных путей (астма, бронхит);

люди с сердечно-сосудистыми патологиями.

Рекомендации для горожан: В периоды пикового загрязнения жителям рекомендуется плотно закрывать окна, максимально ограничить физическую активность на улице и использовать защитные маски (стандарта FFP2/N95) при выходе на открытый воздух.