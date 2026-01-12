МВД задержан экс-депутат Аккула Бердиев

МВД КР расследует уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Сообщается, что в рамках расследования задержан бывший депутат Аккула Бердиев.

По данным следствия, в 2022 году подозреваемый обманным путем завладел денежными средствами, после чего распорядился ими в личных интересах.

Кроме того, в органы внутренних дел ранее поступали обращения от супруги указанного лица о фактах семейного насилия. Указанные материалы зарегистрированы и рассматриваются в установленном законом порядке.

Следственные и процессуальные мероприятия продолжаются.