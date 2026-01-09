Погода
Зампред кабмина КР Эдиль Байсалов отреагировал на ужесточение визовых прави

Заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Эдиль Байсалов прокомментировал в социальных сетях введение новых визовых требований для граждан КР со стороны США.

Суть изменений: С 21 января 2026 года для граждан Кыргызстана вводится процедура залоговой проверки. При подаче заявления на визу заявители должны будут внести страховой залог в размере от 5 до 15 тысяч долларов. При этом отмечается:

  1. Внесение залога не гарантирует одобрение визы.
  2. Мера направлена на усиление контроля за соблюдением миграционного законодательства.

Эдиль Байсалов выразил несогласие с решением Госдепартамента США. По его мнению, в ответ на подобные действия Бишкек должен инициировать пересмотр безвизового режима для американских граждан. Политик подчеркнул, что отношения между странами должны строиться на принципах взаимности и паритета.


