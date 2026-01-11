Кыргызский стартап представил AI-модель синтеза речи на выставке CES 2026

Кыргызстанский стартап NineNineSix 9 января презентовал собственную разработку в сфере искусственного интеллекта на международной технологической выставке CES 2026 в Лас-Вегасе (США), сообщает пресс-служба Парка высоких технологий (ПВТ).

Ключевым продуктом презентации стала open-source модель синтеза речи KaniTTS. Разработчики заявляют, что технология генерирует живую речь в реальном времени в три раза быстрее и до десяти раз дешевле, чем современные аналоги от мировых лидеров - ElevenLabs, OpenAI и Google. Модель распространяется по свободной лицензии Apache 2.0, что позволяет использовать ее бесплатно.

Технические характеристики KaniTTS позволяют генерировать 15 секунд речи всего за одну секунду, используя стандартную видеокарту NVIDIA RTX 5080. Это делает технологию доступной для внедрения без использования дорогой облачной инфраструктуры. На платформе Hugging Face модель уже загрузили более 15 тысяч раз. Сейчас система поддерживает восемь языков, включая кыргызский, английский, немецкий и китайский.

Вторым продуктом стала модель автоматического распознавания речи Kyrgyz Whisper, дообученная на базе решения OpenAI. Использование базы из 2 тысяч часов кыргызской речи позволило снизить уровень ошибки распознавания языка с почти 100% до показателя 0.2. Это решает проблему отсутствия качественной поддержки недопредставленных языков на глобальном рынке.

Участие в выставке организовал Парк высоких технологий КР. По данным ПВТ, IT-сектор страны демонстрирует уверенный рост: за последние пять лет объем экспорта услуг вырос в 45 раз. В 2024 году кыргызстанские специалисты заработали на внешних рынках $130 млн, при этом 40% экспорта (свыше $50 млн) пришлось на США.