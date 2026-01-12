Погода
Audi провела первые заезды болида Формулы-1 образца 2026 года

- Самуэль Деди Ирие
Компания Audi стала первым автопроизводителем, протестировавшим на трассе болид Формулы-1, соответствующий техническому регламенту 2026 года. Команда провела шейкдаун модели R26 на автодроме "Барселона-Каталунья".

Промозаезд прошел в рамках правил FIA, ограничивающих дистанцию подобных мероприятий 200 километрами. В тестах приняли участие оба пилота Audi - Нико Хюлькенберг и Габриэл Бортолето, каждый из которых проехал около 100 километров. Болид появился на трассе в черной неокрашенной ливрее, украшенной лишь логотипом из четырех колец на заднем антикрыле.

Шейкдаун стал логическим продолжением важного этапа проекта - успешного первого запуска силовой установки R26, который состоялся 19 декабря 2025 года. Это событие ознаменовало полноценную интеграцию двигателя и шасси, разработанных на базах Audi в Нойбурге (Германия), Хинвиле (Швейцария) и Бистере (Великобритания).

Руководитель команды Джонатан Уитли назвал этот момент критически важным шагом в программе Audi в Формуле-1 и отметил готовность коллектива перейти к следующим этапам разработки в преддверии дебютного сезона.

Напомним, Audi официально начнет выступления в чемпионате мира с 2026 года, когда в силу вступит новый технический регламент, делающий упор на повышенную электрическую мощность и использование экологически чистого топлива.


