"Манчестер Сити" подписал контракт с вингером Антуаном Семеньо

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" укрепил линию атаки, подписав ганского вингера Антуана Семеньо из "Борнмута". 26-летний игрок заключил контракт до 2031 года. "Горожане" активировали опцию выкупа, прописанную в контракте игрока в размере £65 миллионов, опередив в борьбе за футболиста других конкурентов по Премьер-лиге.

Семеньо демонстрирует впечатляющую форму в текущем сезоне: на его счету 10 голов и 3 результативные передачи, что делает его третьим бомбардиром лиги. Игрок способен эффективно действовать на обоих флангах и станет важным дополнением к атакующей обойме Пепа Гвардиолы наряду с Эрлингом Холандом, Филом Фоденом, Райаном Черки и Жереми Доку.

После завершения трансфера Семеньо назвал этот переход "привилегией" и высоко оценил стандарты клуба, инфраструктуру и работу Пепа Гвардиолы, отметив, что его лучшие матчи еще впереди.

Спортивный директор "Сити" Угу Виана добавил, что Семеньо сразу выразил желание присоединиться к команде. Виана особо подчеркнул его скорость, мощь и высокий потенциал для дальнейшего развития.

Следующий матч "Манчестер Сити" проведет в рамках третьего раунда Кубка Англии против "Эксетера".


Великобритания, футбол
