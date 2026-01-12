На организацию VI Всемирных игр кочевников выделят 500 млн сомов

Министр культуры КР озвучил финансовые планы и основные локации предстоящих VI Всемирных игр кочевников. По данным ведомства, непосредственно на организацию мероприятия будет направлено 500 млн сомов. Основные мероприятия традиционно примет Иссык-Кульская область, где будет возведен этногородок, а на ипподроме Чолпон-Аты пройдут конноспортивные игры. Кроме того, министерство планирует задействовать Центр кочевой цивилизации в селе Орнок и культурный комплекс "Рух Ордо".

Торжественные церемонии открытия и закрытия VI Всемирных игр кочевников пройдут с 1 по 6 сентября в Бишкеке на базе нового стадиона "Бишкек-Арена". Таким образом, в 2026 году Игры объединят сразу несколько ключевых площадок в столице и в Иссык-Кульской области.