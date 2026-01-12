Рекордные запасы нефти Венесуэлы не помогут США обрушить мировые цены

Обладая крупнейшими в мире доказанными запасами нефти (около 300 млрд баррелей), Венесуэла тем не менее не сможет стать инструментом США для радикального снижения мировых цен. Об этом специально для проекта Carnegie Politika и издания "Медуза" пишет Сергей Вакуленко, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии.

По мнению эксперта, возвращение венесуэльского сырья на глобальный рынок не станет "панацеей" для Белого дома по ряду фундаментальных причин:

Иллюзия "быстрой нефти". Как отмечает Вакуленко, Венесуэла не способна мгновенно нарастить добычу. Десятилетия недофинансирования и санкций привели инфраструктуру в упадок. Для возвращения к уровням добычи 1990-х годов потребуются сотни миллиардов долларов и годы работы, что исключает оперативное влияние на рынок.

Высокая себестоимость. Значительная часть запасов в поясе Ориноко - это сверхтяжелая нефть. Ее извлечение и переработка обходятся значительно дороже легких сортов. Эксперт подчеркивает, что удерживать мировые цены ниже $50 за баррель с помощью такой нефти практически невозможно.

Зависимость от старых обязательств. Существенная доля нынешней добычи уже законтрактована в счет погашения долгов перед Китаем и Россией. Это ограничивает объемы, которые США могли бы оперативно направить на свои НПЗ даже в случае полного контроля над отраслью.

Технологический барьер. Рынок требует решений "здесь и сейчас", но венесуэльский проект - это "игра в долгую". Рост предложения в краткосрочной перспективе будет исчисляться лишь сотнями тысяч баррелей в сутки, что недостаточно для нейтрализации политики ОПЕК+.

В своем анализе Сергей Вакуленко делает вывод: венесуэльский ресурс остается важнейшим стратегическим резервом планеты на десятилетия вперед, однако он не является эффективным "выключателем" для нынешних высоких цен на бензин в США.