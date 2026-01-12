Погода
$ 87.45 - 87.84
€ 101.57 - 102.42

Рекордные запасы нефти Венесуэлы не помогут США обрушить мировые цены

122  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Обладая крупнейшими в мире доказанными запасами нефти (около 300 млрд баррелей), Венесуэла тем не менее не сможет стать инструментом США для радикального снижения мировых цен. Об этом специально для проекта Carnegie Politika и издания "Медуза" пишет Сергей Вакуленко, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии.

По мнению эксперта, возвращение венесуэльского сырья на глобальный рынок не станет "панацеей" для Белого дома по ряду фундаментальных причин:

Иллюзия "быстрой нефти". Как отмечает Вакуленко, Венесуэла не способна мгновенно нарастить добычу. Десятилетия недофинансирования и санкций привели инфраструктуру в упадок. Для возвращения к уровням добычи 1990-х годов потребуются сотни миллиардов долларов и годы работы, что исключает оперативное влияние на рынок.

Высокая себестоимость. Значительная часть запасов в поясе Ориноко - это сверхтяжелая нефть. Ее извлечение и переработка обходятся значительно дороже легких сортов. Эксперт подчеркивает, что удерживать мировые цены ниже $50 за баррель с помощью такой нефти практически невозможно.

Зависимость от старых обязательств. Существенная доля нынешней добычи уже законтрактована в счет погашения долгов перед Китаем и Россией. Это ограничивает объемы, которые США могли бы оперативно направить на свои НПЗ даже в случае полного контроля над отраслью.

Технологический барьер. Рынок требует решений "здесь и сейчас", но венесуэльский проект - это "игра в долгую". Рост предложения в краткосрочной перспективе будет исчисляться лишь сотнями тысяч баррелей в сутки, что недостаточно для нейтрализации политики ОПЕК+.

В своем анализе Сергей Вакуленко делает вывод: венесуэльский ресурс остается важнейшим стратегическим резервом планеты на десятилетия вперед, однако он не является эффективным "выключателем" для нынешних высоких цен на бензин в США.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454266
Теги:
нефть, США, Венесуэла
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  