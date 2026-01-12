Али Машрапов проведёт бой на турнире ACA 198 в Грозном

Кыргызстанский боец ММА Али Машрапов выступит на турнире ACA 198, который состоится 9 января 2026 года в Грозном. Его соперником в лёгком весе (до 70 кг) станет российский боец Лом-Али Нальгиев.

Машрапов имеет рекорд 17 побед и 14 поражений. Это будет его четвёртый поединок в лиге ACA, где он одержал две победы при одном поражении. В последнем бою в сентябре 2025 года кыргызстанец победил Адиля Боранбаева раздельным решением судей.

Рекорд Нальгиева составляет 23 победы и 14 поражений. В предыдущем бою он уступил Сидни Аутлоу удушающим приёмом.

Поединок станет одним из центральных событий турнира ACA 198 и откроет соревновательный сезон 2026 года для обоих спортсменов.