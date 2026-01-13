Узбекистан планирует привлечь до 100 тыс. туристов из Малайзии и Индонезии

В 2026–2027 годах поток туристов из Малайзии и Индонезии в рамках направления зиарат-туризма планируется увеличить до 100 тысяч человек. Это предусмотрено постановлением Кабинета министров о дополнительных мерах по реализации программы "Умра плюс".

Согласно утвержденной дорожной карте, для привлечения туристов из этих стран будут организованы специальные мероприятия, направленные на проведение праздников Рамазан хайит и Курбан хайит на территории Узбекистана. В Малайзии и Индонезии планируется проведение тематических рекламных кампаний под названиями "По следам Имама Бухари" и "Проведи Рамазан в Узбекистане".

Отдельные роуд-шоу по зиарат-туризму пройдут в регионах Малайзии с высокой долей мусульманского населения, включая Келантан, Кедах и Теренггану.

В рамках программы "Умра Плюс" будут разработаны туристические маршруты, охватывающие Ташкент, а также Самаркандскую и Бухарскую области.

Документом также предусмотрено, что до конца 2026 года Комитет по туризму будет предоставлять туроператорам, привлекающим туристов из Малайзии и Индонезии по программе "Умра Плюс", субсидию в размере 100 долларов за каждого туриста. Финансирование будет осуществляться за счет средств Фонда поддержки туризма.

Совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами Комитет по туризму в течение месяца утвердит порядок определения количества привлекаемых туристов и выплаты стимулирующих субсидий.

Кроме того, в двухнедельный срок под руководством заместителя премьер-министра Жамшида Ходжаева будет разработана программа "Умра Плюс" с привлечением местных туроператоров. В ее рамках совместно с Агентством культурного наследия, а также хокимиятами Ташкента, Самаркандской и Бухарской областей для участников программы будут внедрены добровольные скидки на посещение объектов культурного наследия, проживание в гостиницах, питание и другие услуги в несезонные периоды - с 20 ноября по 20 февраля и в июле.

Министерству транспорта совместно с МИД и Комитетом по туризму поручено в двухнедельный срок обеспечить привлечение до 10 воздушных судов, включая на условиях аренды, для обслуживания программы. Также планируется запуск туристических авиамаршрутов по направлениям Куала-Лумпур – Самарканд – Куала-Лумпур, Куала-Лумпур – Бухара – Джидда – Куала-Лумпур, а также Джакарта – Самарканд – Джидда – Джакарта и Джакарта – Бухара – Джидда – Джакарта по конкурентоспособным ценам.

Стоит добавить, что с августа 2025 года индонезийским авиакомпаниям предоставлено право выполнять рейсы во все международные аэропорты Узбекистана.

Источник: podrobno.uz