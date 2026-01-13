Казахстанцев массово лишают водительских удостоверений

В Казахстане усилился контроль за здоровьем водителей: власти начали аннулировать права у граждан, которым медицинские показания запрещают управлять автомобилем. Этот шаг затрагивает тысячи людей и вызвал бурное обсуждение среди автомобилистов, сообщает Lada.kz.

Массовая проверка и аннулирование

В стране прекратили действие более 1,7 тысячи водительских удостоверений по причине медицинских противопоказаний, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Для выявления таких случаев министерство совместно с МВД провело масштабное сопоставление баз данных и проверку граждан, состоящих на диспансерном учёте. Всего проверке подверглись почти 370 тысяч человек.

Что показала проверка

Результаты анализа оказались довольно неожиданными:

273,8 тысячи человек из числа проверенных никогда не имели водительских прав;

96 тысяч человек когда-то получали удостоверения:

у 41,7 тысячи права уже были аннулированы ранее;

у 54,4 тысячи водительские удостоверения оставались действующими, несмотря на наличие медицинских противопоказаний.

Таким образом, часть водителей фактически продолжала управлять автомобилем, не имея на это права по состоянию здоровья.

Судебная реакция

По состоянию на 10 декабря 2025 года судебные органы получили 4 540 исков от государственных органов. По итогам рассмотрения:

1 787 удостоверений было официально аннулировано;

Эти граждане были признаны не способными управлять транспортом по медицинским показаниям, что делает их управление автомобилем незаконным.

Министерство здравоохранения и МВД подчеркнули, что такие меры направлены на повышение безопасности на дорогах и снижение рисков ДТП среди людей с ограничениями по здоровью.

Что важно знать казахстанцам

Аннулирование водительского удостоверения может происходить даже после его выдачи, если выявлены медицинские противопоказания.

Каждый, кто состоит на диспансерном учёте, должен регулярно проходить медицинские обследования, чтобы удостоверение оставалось действительным.

В случае игнорирования запрета управление автомобилем может повлечь административную или уголовную ответственность.

Эксперты отмечают, что прозрачность и регулярные проверки баз данных - важный шаг для того, чтобы на дорогах были только те водители, которые физически и психически способны безопасно управлять транспортом.