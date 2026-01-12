Садыр Жапаров прокомментировал цены на ипотечные квартиры

Президент Садыр Жапаров сегодня, 12 января, принял участие в церемонии вручения ключей от ипотечного жилья в рамках второго этапа возведения жилого комплекса "Мурас" в городе Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Поздравляя граждан с обретением собственного жилья, глава государства пожелал, чтобы новый год стал для всего народа годом благополучия и устойчивого развития, а поставленные цели и задачи последовательно реализовались. В том числе усилия государства, направленные на улучшение условий жизни граждан.

В этом контексте обеспечение кыргызстанцев жильем - остается одним из приоритетов государственной политики. Жилой комплекс "Мурас" предусматривает строительство 39 блоков, 19 из них уже завершены. На данном этапе вручены ключи от 1080 квартир. До этого - 986 квартир.

В настоящее время активно ведется строительство еще 2688 квартир, которые будут сданы в установленные сроки. На территории комплекса также будут расположены детский сад, школа, паркинг и другие социальные объекты.

"Очередная передача квартир, построенных Государственной ипотечной компанией, является наглядным подтверждением того, что жилищная политика нашей страны последовательно и успешно реализуется в правильном направлении", - сказал Президент Садыр Жапаров и напомнил, что Государственная ипотечная компания, созданная 10 лет назад с уставным капиталом в 10 млн сомов, сегодня увеличила его до 87 млрд и ставит перед собой цель довести его до 200 млрд сомов.

Он добавил, что в 2025 году компания обеспечила жильем 4662 семьи, что в четыре раза больше, чем в 2024 году. Всего, с момента основания ГИК, собственное жилье обрели 14 945 семей.

Глава государства отметил, что в настоящее время по всей стране продолжается активное строительство 80 245 ипотечных квартир. До конца года в городах Бишкек, Ош, Манас, Токмок, Кара-Балта, Каракол, Чолпон-Ата, Балыкчы, Нарын, Талас и Баткен, а также в Кочкорском районе Нарынской области и Кара-Суйском и Узгенском районах Ошской области планируется построить и передать гражданам более 20 тысяч квартир.

Говоря об обеспечении граждан доступным и качественным жильем, Президент Садыр Жапаров сделал акцент на высказываниях, прозвучавших в обществе, относительно стоимости ипотечных квартир. Он отметил, что ГИК действует на основе точных расчетов и всестороннего анализа, чтобы осуществить мечту каждого соотечественника о собственном доме.

"Вы хорошо знаете, что квартиры предоставляются гражданам, стоящим в очереди по жилищным программам, без первоначального взноса сроком на 25 лет под 4% и 8% годовых, что ниже уровня инфляции в стране.

К примеру, в городе Бишкек и Чуйской области мы дали поручение частным компаниям строить жилье и сдавать его "под ключ" из расчета 700 долларов за квадратный метр. После завершения строительства они передают эти квартиры Государственной ипотечной компании.

Именно по этой цене мы и приобретаем эти дома. В свою очередь, Государственная ипотечная компания добавляет 250 долларов и реализует жилье уже по 950 долларов за квадратный метр.

Прошу правильно понять: поскольку Государственная ипотечная компания предоставляет квартиры сроком на 25 лет, эти 250 долларов не покрывают инфляцию за весь этот период, более того - не покрывают даже половину инфляционных потерь. Несмотря на это, мы идем на такие условия, чтобы создать послабления для граждан.

Если бы вы приобретали жилье у частных лиц, его стоимость составляла бы как минимум 1500 долларов за квадратный метр", - сказал Президент.

Он подчеркнул необходимость учитывать рост стоимости строительных материалов, оплату труда строителей, развитие инфраструктуры, строительство насосных станций и очистных сооружений

Глава государства констатировал, что все эти факторы закладываются в себестоимость проектов, и в результате формируется экономически обоснованная и разумная цена за один квадратный метр.

Президент также добавил, что в дальнейшем ипотечная компания планирует перейти на самостоятельное финансирование и расширить жилищный фонд страны.

"В этом году мы в последний раз выделим ГИК из государственного бюджета около 500 млн долларов. Начиная со следующего года бюджетных средств ипотечная компания больше получать не будет. Имея собственный капитал, доведенный до 200 млрд сомов, ГИК сможет не 5-10 лет, а 50-100 лет обеспечивать жильем людей", - сказал Глава государства и призвал граждан с пониманием отнестись к ценовой политике ипотечных квартир.

Далее Садыр Жапаров вручил ключи и осмотрел квартиры. Затем побеседовал с жильцами, они выразили ему благодарность за внимание к вопросам обеспечения граждан жильем. Президент подчеркнул, что государство и впредь будет прилагать усилия для строительства современных, безопасных, качественных и доступных домов.