Погода
$ 87.45 - 87.84
€ 101.57 - 102.42

Мэр Ошa предложил назвать улицу в честь Баямана Эркинбаева

154  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Оше обсуждается возможность присвоения одной из улиц имени бывшего депутата Жогорку Кенеша Баямана Эркинбаева. С такой инициативой выступил мэр южной столицы Женишбек Токторбаев во время очередного объезда города. По его словам, вопрос увековечения памяти экс-нардепа будет рассмотрен в установленном порядке. Также не исключается вариант установки памятника.

Баяман Эркинбаев трижды избирался в парламент - в 1995, 2000 и 2005 годах, активно участвовал в общественной жизни страны. Он был основателем международной федерации борьбы "Алыш" и возглавлял благотворительный фонд "Палван". Его имя также связано с событиями марта 2005 года: по данным открытых источников, сторонники Эркинбаева, в том числе воспитанники его спортивных школ, принимали активное участие в протестных акциях на юге республики и в Бишкеке.

В сентябре 2005 года Баяман Эркинбаев был убит в столице. Его гибель стала одним из самых резонансных эпизодов того времени, при этом рассматривались различные версии мотивов - от криминальных до связанных с бизнесом и политикой.

Напомним, в феврале 2025 года глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил о возвращении Кыргызстану 12,5 гектара земли в таджикистанском Пролетарске. По его словам, участок, ранее принадлежавший кыргызской организации "Сельхозхимия", впоследствии был передан Баяману Эркинбаеву и затем продан. В результате судебных разбирательств землю удалось вернуть в собственность Кыргызстана.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454292
Теги:
Ош, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, экс-депутат
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  