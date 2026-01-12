Мэр Ошa предложил назвать улицу в честь Баямана Эркинбаева

В Оше обсуждается возможность присвоения одной из улиц имени бывшего депутата Жогорку Кенеша Баямана Эркинбаева. С такой инициативой выступил мэр южной столицы Женишбек Токторбаев во время очередного объезда города. По его словам, вопрос увековечения памяти экс-нардепа будет рассмотрен в установленном порядке. Также не исключается вариант установки памятника.

Баяман Эркинбаев трижды избирался в парламент - в 1995, 2000 и 2005 годах, активно участвовал в общественной жизни страны. Он был основателем международной федерации борьбы "Алыш" и возглавлял благотворительный фонд "Палван". Его имя также связано с событиями марта 2005 года: по данным открытых источников, сторонники Эркинбаева, в том числе воспитанники его спортивных школ, принимали активное участие в протестных акциях на юге республики и в Бишкеке.

В сентябре 2005 года Баяман Эркинбаев был убит в столице. Его гибель стала одним из самых резонансных эпизодов того времени, при этом рассматривались различные версии мотивов - от криминальных до связанных с бизнесом и политикой.

Напомним, в феврале 2025 года глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил о возвращении Кыргызстану 12,5 гектара земли в таджикистанском Пролетарске. По его словам, участок, ранее принадлежавший кыргызской организации "Сельхозхимия", впоследствии был передан Баяману Эркинбаеву и затем продан. В результате судебных разбирательств землю удалось вернуть в собственность Кыргызстана.