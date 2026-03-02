Погода
В Бишкеке состоится мирный митинг-реквием в поддержку Ирана

- Карыпбай кызы Толгонай
Гражданские активисты Кыргызстана организуют мирный митинг-реквием в знак солидарности с народом Ирана и семьями погибших в ходе недавней военной эскалации. По заявлению организаторов, мероприятие направлено на выражение соболезнований и гуманитарную поддержку населения Исламской Республики.

Согласно данным, предоставленным организаторами со ссылкой на иранские экстренные службы, с конца февраля 2026 года жертвами конфликта стали 555 мирных жителей, в том числе 170 школьниц. Среди погибших также значатся верховный лидер Али Хаменеи, высокопоставленные военнослужащие и рядовые граждане. Активисты выражают протест против действий США и Израиля, заявляя, что военная операция была начата под надуманным предлогом и привела к трагическим последствиям для мирного населения.

Организаторы подчеркивают, что акция носит исключительно мирный характер. Её цель - почтить память жертв и привлечь внимание к угрозам безопасности, которые текущий кризис создает для стран Центральной Азии и Южного Кавказа. В заявлении отмечается, что Иран выступает за защиту своего суверенитета в рамках международного права, в то время как внешнее военное вмешательство подрывает основы глобальной стабильности.

Участники митинга-реквиема намерены призвать к немедленному прекращению огня. Организаторы особо выделяют атмосферу скорби и солидарности как основу предстоящей акции, критикуя политику двойных стандартов в вопросах защиты прав человека.

Место проведения: у ворот посольства Ирана (пересечение улиц Московской и Раззакова).

Дата и время: 3 марта в 13:00.


