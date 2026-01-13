Эксперт рассказал о супероружии, "выключившем" охрану Мадуро

Охранник президента Венесуэлы сообщил СМИ, что США применили некое секретное оружие во время захвата Николаса Мадуро, вызвавшее мощную звуковую волну, которая спровоцировала носовое кровотечение и рвоту кровью. По его словам, от этого супероружия "голова взрывается изнутри", а охранники не могли пошевелиться.

Что применили военные США во время операции по захвату Мадуро, aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

"Это оружие, поражающим фактором которого является сверхмощное электромагнитное излучение сверхвысокочастотного диапазона. Источником такого мощного высокочастотного излучения могут быть СВЧ-генераторы с компрессией излучаемых импульсов и твердотельные генераторы с полупроводниковыми коммутаторами, а также генераторы с газовыми коммутаторами и прочие устройства, основанные на новых физических принципах. В настоящее время, когда войска и инфраструктура государств насыщены электроникой, применение такого СВЧ-оружия может оказаться весьма эффективным. Это доказано при задержании Николаса Мадуро", - объяснил эксперт.

Иванников уточнил, что такое оружие можно отнести к категории стратегического, используемого для выведения из строев объекта системы государственного и военного управления.

"Разработкой СВЧ-оружия занимаются все индустриально развитые страны, к которым можно отнести также и Соединенные Штаты, и Великобританию, и Германию, и Израиль. Государства с мощной развитой экономикой, мощной финансовой и научной базой, начиная с 60-х годов прошлого века, уже озаботились разработками и изучениями проблем в этой сфере", - сказал он.

Военный эксперт обратил внимание на ограничения, связанные с применением СВЧ-оружия.

"СВЧ-оружие имеет два серьезных недостатка. Во-первых, оно слишком хорошо заметно. Если вооруженные силы стороны противника засекут этот сигнал, то источник СВЧ-оружия будет уничтожен в 99% случаев. Во вторых, СВЧ-оружие зависит от погоды, оно не срабатывает во время дождя. В открытых источниках прошла информация, что операция по захвату Мадуро откладывалась по погодным условиям, что как раз и подтверждает то, что выбирали специально, чтобы атмосферных осадков не было, чтобы можно было применить это оружие", - добавил он.

3 января 2026 года США провели военную операцию против Венесуэлы под названием "Абсолютная решимость", в ходе которой нанесли удары по Каракасу и военным объектам на территории страны. Венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супругу захватил американский спецназ. Сейчас они находятся под стражей в тюрьме Нью-Йорка. Ранее правозащитник Мельников рассказал о жестких условиях, в которых находится жена Мадуро.

Дональд Трамп провозгласил себя на совей страничке сети и.о. президента Венесуэлы, не снимая с себя статус президента США

