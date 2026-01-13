Погода
Новая жизнь урановых земель: МАГАТЭ запускает план для Центральной Азии

206  0
- Светлана Лаптева
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало новый стратегический генеральный план, который определит вектор международного сотрудничества по реабилитации объектов уранового наследия в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане до 2030 года.

Центральная Азия на протяжении более 50 лет служила важным источником урана для бывшего Советского Союза. Здесь не только добывали руду, но и перерабатывали сырье, импортированное из других стран. В результате образовались огромные объемы радиоактивно загрязненных материалов, размещенных в отвалах и хвостохранилищах. Большинство шахт закрыли к 1995 году, однако комплексные работы по рекультивации практически не проводились. Это наследие представляет серьезную угрозу для окружающей среды и здоровья населения, включая риск загрязнения подземных и поверхностных вод в ключевом сельскохозяйственном центре региона.

С 2012 года Координационная группа МАГАТЭ по объектам уранового наследия (КГОУН) оказывает поддержку странам Центральной Азии, предоставляя практические рекомендации, организуя экспертные миссии, помогая в наращивании потенциала и разработке нормативно-правовой базы. В 2017 году при участии МАГАТЭ, Европейской комиссии, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и правительств стран региона был принят первый Стратегический генеральный план. Он определил семь наиболее приоритетных объектов для реабилитации: Майлуу-Суу, Мин-Куш и Шекафтар в Кыргызстане; Дегмай и Истиклол в Таджикистане; Чаркесар и Янгиабад в Узбекистане. Первоначальная стоимость работ оценивалась примерно в 85 миллионов евро.

Недавно в Ташкенте был представлен обновленный план, который смещает акцент на долгосрочное управление уже восстановленными территориями. Он предусматривает мониторинг, техническое обслуживание, ведение учета и постоянное взаимодействие с заинтересованными сторонами для безопасного и полезного использования очищенных земель. "Новый план, являющийся продолжением нашего сотрудничества с 2017 года, направлен на укрепление нормативных, технических, финансовых и кадровых ресурсов для долгосрочного управления восстановленными объектами в соответствии со стандартами безопасности МАГАТЭ", – заявила Хильдегард Ванденхове, директор Отдела радиационной, транспортной и отходной безопасности МАГАТЭ.

Как отмечают в агентстве, "основная цель СГП – продемонстрировать международному сообществу устойчивый и совместный подход к реабилитации объектов уранового наследия в Центральной Азии путем сбора информации о текущих проектах, необходимых действиях и фондах". Такой подход помогает избежать дублирования усилий, наглядно демонстрирует прогресс и привлекает внимание к дефициту финансирования, требующему дальнейшей солидарности международного сообщества. Согласно новому плану, общая стоимость программы реабилитации в настоящее время оценивается в 113 миллионов евро, включая затраты на сами работы, управление проектами и другие расходы.

С 2017 года удалось достичь значительных результатов: полностью реабилитированы четыре из семи высокоприоритетных объектов – по два в Кыргызстане и Узбекистане, что позволило местным общинам безопасно использовать эти земли. Работы продолжаются на пятом объекте в Кыргызстане, одном из самых крупных и сложных, где реабилитация, как ожидается, продлится до 2032 года. В Таджикистане один объект восстановлен частично, а на другом работы еще не начаты.

Важным нововведением обновленного плана стало включение в программу объектов с более низким приоритетом, которые представляют меньшие риски, но также нуждаются в реабилитации. Согласно документу, Российская Федерация утвердила целевое финансирование для этих целей: "21,4 млн евро для реабилитации Каджи-Сая, Туя-Муюна и Кызыл-Джара в рамках двустороннего соглашения с Кыргызской Республикой, а также 15,6 млн евро для реабилитации Адрасмана и обогатительной фабрики №3 Табошарского района в рамках двустороннего соглашения с Республикой Таджикистан".

"Я твердо убежден, что работа Координационной группы МАГАТЭ по объектам уранового наследия является ярким примером того, как коллективные усилия международного сообщества, объединенные общей целью – защитой людей и окружающей среды, – могут приносить ощутимые и долгосрочные результаты", – подчеркнул Сардорбек Якубеков, заместитель председателя Комитета по промышленной, радиационной и ядерной безопасности Узбекистана, на церемонии подписания.

Источник: miratoma.ru


URL: https://www.vb.kg/454300
Теги:
