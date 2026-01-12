Погода
В Кыргызстане протестирован первый отечественный наземный робот-камикадзе

- Светлана Лаптева
Отечественная компания Nanospace официально представила результаты испытаний своей новой разработки - наземного роботизированного комплекса "Каракурт". В ходе тестов, видеоматериалы которых были опубликованы в сети, робот успешно применил противотанковую мину ТМ-62, полностью подтвердив заявленные тактико-технические характеристики.

Представители компании подчеркнули, что проект был реализован при активной государственной поддержке. Особая благодарность выражена президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву за содействие в разработке и организации испытаний.


