В Кыргызстане протестирован первый отечественный наземный робот-камикадзе

Отечественная компания Nanospace официально представила результаты испытаний своей новой разработки - наземного роботизированного комплекса "Каракурт". В ходе тестов, видеоматериалы которых были опубликованы в сети, робот успешно применил противотанковую мину ТМ-62, полностью подтвердив заявленные тактико-технические характеристики.

Представители компании подчеркнули, что проект был реализован при активной государственной поддержке. Особая благодарность выражена президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву за содействие в разработке и организации испытаний.