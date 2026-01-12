Погода
Хабиб Нурмагомедов рассказал, что в детстве мечтал стать футболистом

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что в юности мечтал стать профессиональным футболистом.

По словам спортсмена, футбол всегда занимал особое место в его жизни и оставался для него видом спорта номер один. Нурмагомедов отметил, что в ММА он пришел не сразу, а выбор боевого пути был во многом связан с тем, что его отец Абдулманап Нурмагомедов являлся тренером.

Хабиб завершил карьеру бойца в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. Официально об уходе из спорта было объявлено в марте 2021 года. После этого Нурмагомедов продолжил деятельность в ММА в качестве тренера.

Под его руководством выступают бойцы как в UFC, так и в других лигах, включая чемпиона PFL Усмана Нурмагомедова. Ранее Хабиб заявлял, что полностью покинет ММА после завершения карьер своих подопечных - Ислама Махачева, Умара и Усмана Нурмагомедовых.


