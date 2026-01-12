Рынок электромобилей Индии достиг 2.3 млн продаж в 2025 году

Продажи электромобилей в Индии в 2025 году достигли рекордных 2.3 миллиона единиц, составив 8% от всех новых регистраций. Росту способствовала государственная поддержка и всплеск потребительского спроса в праздничный сезон.

Рынок электромобилей (ЭВ) Индии преодолел важный рубеж по итогам 2025 года, продемонстрировав уверенный рост на фоне общей стабильности автомобильной отрасли. Согласно ежегодному отчету Индийского альянса по накоплению энергии (IESA), основанному на данных портала Vahan, за год было реализовано 2.3 миллиона электромобилей.

Динамичное внедрение электромобилей в течение года поддерживалось мерами государственного стимулирования, а финальный квартал отметился особенно резким всплеском продаж благодаря праздничному сезону.

Общий автомобильный рынок страны в 2025 году зафиксировал 28.2 миллиона регистраций. Традиционно доминирующий сегмент двухколесной техники составил более 20 миллионов единиц, или 72% от общего объема продаж. Продажи легковых автомобилей превысили 4.4 миллиона единиц, а тракторов и сельхозтехники - 1.06 миллиона.

Основным драйвером электрификации остаются двухколесные транспортные средства, на которые пришлось 1.28 миллиона проданных ЭВ (57% от общего числа). За ними следуют электрические трехколесники (категории L3 и L5) с результатом в 0.8 миллиона единиц (35%). Сегмент легковых электромобилей показал результат в 175 тысяч единиц, при этом в отчете отмечается сильный импульс в развитии электрических грузоперевозок, особенно в сегментах малых и легких коммерческих автомобилей.

Географически крупнейшим рынком ЭВ стал штат Уттар-Прадеш, где было продано более 400 тысяч единиц (18% от общенационального объема). За ним следуют Махараштра (266 тысяч, 12%) и Карнатака (200 тысяч, 9%). Вместе на эти три штата приходится свыше 40% всех продаж электромобилей в стране.

При этом более высокое соотношение продаж электромобилей к машинам с ДВС продемонстрировали штаты с меньшим абсолютным объемом рынка. Лидерами по этому показателю стали Трипура (18%), Ассам (14%), а также Дели (14%), Керала (12%) и Гоа (11%).

В отчете IESA отмечается, что сегмент электрических трехколесников достиг достаточного уровня зрелости и проникновения, которое оценивается примерно в 32%. Знаковым событием года в сфере политики стала реализация крупнейшего в истории страны тендера на поставку 10 900 электробусов в рамках схемы PM E-DRIVE стоимостью 10 900 крор рупий, направленной на развитие зеленого общественного транспорта.

Эксперты отмечают, что, хотя наибольшее проникновение электромобилей сохраняется в сегментах легкого транспорта, фокус государства на электрификации тяжелой коммерческой техники, подкрепленный развитием специализированной зарядной инфраструктуры, продолжает укреплять долгосрочную дорожную карту, создавая основу для устойчивого роста экосистемы электромобилей Индии и после 2025 года.