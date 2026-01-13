Погода
Молдажиев посетил Республиканский спортивный колледж имени Ш. Сыдыкова

- Самуэль Деди Ирие
Директор Государственного агентства физической культуры и спорта Казыбек Молдажиев посетил Республиканский спортивный колледж имени Шералы Сыдыкова в Бишкеке и принял участие в торжественной линейке.

Во время визита руководитель ознакомился с ходом капитального ремонта и обновлённой инфраструктурой колледжа, осмотрел тренировочные залы, спортивный зал, актовый зал и медицинские кабинеты. Молдажиев выразил уверенность, что воспитанники колледжа благодаря упорному труду смогут добиваться высоких спортивных результатов, и пожелал им успехов.

Спортивный колледж занимает 7,6 гектара и включает учебный корпус, столовую, два спортивных комплекса, крытый бассейн, гимнастический зал, залы для борьбы, два футбольных поля и два общежития. Подготовка спортсменов ведётся по греко-римской и вольной борьбе, женской борьбе, боксу, тяжёлой и лёгкой атлетике, дзюдо и футболу.

Учебное заведение было основано в 1971 году на базе детского дома как Республиканская спортивная школа-интернат имени Н. Крупской. В 2000 году колледж получил имя выдающегося спортсмена Шералы Сыдыкова.


Теги:
спорт, Бишкек, Кыргызстан
