Молдажиев посетил Республиканский спортивный колледж имени Ш. Сыдыкова

Директор Государственного агентства физической культуры и спорта Казыбек Молдажиев посетил Республиканский спортивный колледж имени Шералы Сыдыкова в Бишкеке и принял участие в торжественной линейке.

Во время визита руководитель ознакомился с ходом капитального ремонта и обновлённой инфраструктурой колледжа, осмотрел тренировочные залы, спортивный зал, актовый зал и медицинские кабинеты. Молдажиев выразил уверенность, что воспитанники колледжа благодаря упорному труду смогут добиваться высоких спортивных результатов, и пожелал им успехов.

Спортивный колледж занимает 7,6 гектара и включает учебный корпус, столовую, два спортивных комплекса, крытый бассейн, гимнастический зал, залы для борьбы, два футбольных поля и два общежития. Подготовка спортсменов ведётся по греко-римской и вольной борьбе, женской борьбе, боксу, тяжёлой и лёгкой атлетике, дзюдо и футболу.

Учебное заведение было основано в 1971 году на базе детского дома как Республиканская спортивная школа-интернат имени Н. Крупской. В 2000 году колледж получил имя выдающегося спортсмена Шералы Сыдыкова.