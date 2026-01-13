Погода
$ 87.45 - 87.84
€ 101.57 - 102.42

В Бишкеке прекратили работу заведения, где устраивали закрытые вечеринки

290  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Правоохранительные органы Бишкека пресекли деятельность группы, организовывавшей закрытые приватные вечеринки и публиковавшей фото и видео с них в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

В отношении гражданок Т.И., 2002 года рождения, И.А., 1996 года рождения, О.Г., 2001 года рождения, Р.Д., 1999 года рождения, и Ж.А., 2001 года рождения, были составлены административные протоколы по статье 109 ("Распространение предметов порнографического характера") Кодекса о правонарушениях Кыргызской Республики. Каждой из правонарушительниц назначен штраф в размере 10 000 сомов.

Кроме того, в результате принятых мер деятельность одного из заведений, в которых проводились указанные закрытые мероприятия, была прекращена.

Факт распространения запрещённого контента был зарегистрирован в АИС ЖУИ ГУВД Бишкека. Милиция установила, что вечеринки проводились по заранее продуманной схеме, а локации постоянно менялись, поскольку помещения арендовались специально под такие встречи.

Информация о незаконной деятельности поступила 6 января 2026 года. Материалы с приватных вечеринок размещались в Instagram и одном из Telegram-каналов.

Правоохранители напоминают гражданам о необходимости соблюдать нормы общественной морали и предупреждают, что участие в распространении порнографического контента, включая интернет-ресурсы и мессенджеры, влечёт ответственность.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454317
Теги:
штраф, порнография, Бишкек, милиция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  