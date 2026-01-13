В Бишкеке прекратили работу заведения, где устраивали закрытые вечеринки

Правоохранительные органы Бишкека пресекли деятельность группы, организовывавшей закрытые приватные вечеринки и публиковавшей фото и видео с них в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

В отношении гражданок Т.И., 2002 года рождения, И.А., 1996 года рождения, О.Г., 2001 года рождения, Р.Д., 1999 года рождения, и Ж.А., 2001 года рождения, были составлены административные протоколы по статье 109 ("Распространение предметов порнографического характера") Кодекса о правонарушениях Кыргызской Республики. Каждой из правонарушительниц назначен штраф в размере 10 000 сомов.

Кроме того, в результате принятых мер деятельность одного из заведений, в которых проводились указанные закрытые мероприятия, была прекращена.

Факт распространения запрещённого контента был зарегистрирован в АИС ЖУИ ГУВД Бишкека. Милиция установила, что вечеринки проводились по заранее продуманной схеме, а локации постоянно менялись, поскольку помещения арендовались специально под такие встречи.

Информация о незаконной деятельности поступила 6 января 2026 года. Материалы с приватных вечеринок размещались в Instagram и одном из Telegram-каналов.

Правоохранители напоминают гражданам о необходимости соблюдать нормы общественной морали и предупреждают, что участие в распространении порнографического контента, включая интернет-ресурсы и мессенджеры, влечёт ответственность.