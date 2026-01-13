Погода
Олимпийская сборная Кыргызстана по футболу завершила Кубок Азии без очков

211  0
- Самуэль Деди Ирие
Олимпийская сборная Кыргызстана по футболу завершила своё выступление на Кубке Азии (U-23), проиграв все три матча группового этапа. Об этом сообщили в Кыргызском футбольном союзе.

В первом матче кыргызстанцы уступили сопернику со счётом 0:1, во втором - 1:2, а в третьем поединке также не смогли набрать очки, завершив встречу с результатом 0:3. Общий показатель команды - три поражения и отсутствие набранных очков.

Несмотря на неудачный результат, тренерский штаб отмечает, что игроки показали боевой настрой и получили ценный опыт участия в международных соревнованиях.

Кубок Азии U-23 служит важной платформой для подготовки молодых футболистов к Олимпийским играм и международным турнирам, и участие в нём позволяет командам анализировать свои слабые и сильные стороны для дальнейшего развития.


