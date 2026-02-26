В Кыргызстане начали выдавать кредиты под 3% на покупку породистого скота

Государственный банк "Элдик Банк" при активном содействии Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР приступил к реализации масштабной программы льготного кредитования племенного животноводства. Уникальность предложения заключается в рекордно низкой процентной ставке - всего 3% годовых (ЭПС 3,04%), что делает этот финансовый инструмент самым доступным для аграрного сектора страны.

Программа направлена на радикальное улучшение генетического потенциала поголовья и укрепление продовольственной безопасности. Финансирование доступно сельхозпроизводителям, племенным заводам, индивидуальным предпринимателям и импортерам скота, включенным в соответствующие перечни Кабинета Министров КР. Особое внимание уделено техникам-осеменаторам, для которых также предусмотрены специальные лимиты.

Льготные средства можно направить на приобретение племенного скота таких элитных пород, как алатауская, герефордская, голштинская, симментальская и другие. Кроме того, кредиты выдаются на модернизацию хозяйств, строительство животноводческих объектов и внедрение современных технологий содержания животных.

Ключевые параметры программы кредитования:

Максимальная сумма: до 20 000 000 сомов (для техников-осеменаторов - до 2 000 000 сомов); Срок кредитования: до 60 месяцев (5 лет); Льготный период: 6 месяцев; Беззалоговый лимит: до 500 000 сомов; Дополнительная поддержка: при нехватке залога возможна выдача гарантии от ОАО "Гарантийный фонд".

Как подчеркивают в "Элдик Банке", реализация данной инициативы создаст фундамент для устойчивого роста аграрного сектора и повысит конкурентоспособность кыргызстанской продукции на международном рынке. Подробную информацию об условиях участия фермеры могут получить во всех филиалах банка и на его официальном сайте.