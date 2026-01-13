Погода
Глав кардиоцентров освободили от должностей по итогам проверки Минздрава

Глава Минздрава Каныбек Досмамбетов освободил от должностей руководителей НЦКиТ (Национальный Центр кардиологии и терапии) и НИИХСиТО (Научно-исследовательский институт хирургии сердца и трансплантации органов) после выявленных нарушений в работе двух ключевых кардиологических учреждений. Решение принято по итогам совещания, на котором были представлены результаты выездной проверки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка установила, что в НЦКиТ допущены серьёзные нарушения в оказании экстренной помощи пациентам с острым коронарным синдромом. Ангиографы простаивали, коронароангиографии проводились с задержками, а эхокардиография в реанимации не была доступна круглосуточно. Министр поставил под сомнение целесообразность закупки тромболитиков на 28 млн сомов, указав, что при наличии ангиографа и круглосуточной команды ЧКВ является базовым методом лечения.

Также министр поднял вопросы о возможных коррупционных рисках и личной ответственности директора НЦКиТ Талантбека Сооронбаева, включая частые зарубежные поездки и происхождение имущества.

В НИИХСиТО выявлены нарушения в обращении с оборудованием и расходными материалами. Аппаратура для кардиохирургии хранилась в загрязнённом виде после пожара в основном здании. Не выполнено поручение президента о дооснащении реанимации УЗИ- и ЭХО-аппаратами. Министр указал на рост числа пациентов, повторно обращавшихся в частные клиники после операций, проведённых директором института Самидином Шабыралиевым.

Отдельно обсуждалась системная проблема отсутствия взаимодействия между двумя центрами. Пациенты с острым коронарным синдромом получают помощь с задержкой, хотя ангиографы простаивают, а при прямой маршрутизации процесс можно было бы оптимизировать. Министр подчеркнул экономическую нецелесообразность дублирования кардиохирургии в НЦКиТ.

На совещании он заявил, что простои техники, отсутствие клинических протоколов и несвоевременная диагностика напрямую отражаются на смертности: когда оборудование не используется, это вопрос не техники, а отношения к работе.

По итогам заседания министерство поручило в кратчайшие сроки дооснастить НИИХСиТО, а НЦКиТ обеспечить круглосуточную эхокардиографию и работу ангиографов в соответствии с протоколами. Руководители двух учреждений добровольно сложили полномочия. На их места будут рассмотрены молодые, но опытные специалисты, включая специалистов с зарубежной практикой.

Министерство продолжит работу по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и повышению эффективности кардиослужбы.


