Минсельхоз КР приглашает фермеров на бесплатные тренинги

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях Минсельхоз КР проводит бесплатные тренинги по всем вопросам сельского хозяйства, сообщает пресс-служба МинсельхозаКР
Приглашаются фермеры, крестьяне, сельхозпереработчики, желающие получить актуальную информацию по растениеводству, животноводству. Тренинги затронут вопросы получения. доступности финансирования.
Даты:
15 января: в селе Ала-Бука:
16 января: в городе Джалал-Абад, в здании Сузакской районной государственной администрации;
19 января: в городе Узген-в здании Государственной администрации Узгенского района;
20 января: в селе Большевик Кара-Суйского района;
21 января: в городе Ноокат;
22 января: в городе Баткен.