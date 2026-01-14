Погода
$ 87.50 - 87.85
€ 101.57 - 102.42

Минсельхоз КР приглашает фермеров на бесплатные тренинги

85  0
- Светлана Лаптева
В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях Минсельхоз КР проводит бесплатные тренинги по всем вопросам сельского хозяйства, сообщает пресс-служба МинсельхозаКР

Приглашаются фермеры, крестьяне, сельхозпереработчики, желающие получить актуальную информацию по растениеводству, животноводству. Тренинги затронут вопросы получения. доступности финансирования.

Даты:

15 января: в селе Ала-Бука:

16 января: в городе Джалал-Абад, в здании Сузакской районной государственной администрации;

19 января: в городе Узген-в здании Государственной администрации Узгенского района;

20 января: в селе Большевик Кара-Суйского района;

21 января: в городе Ноокат;

22 января: в городе Баткен.


Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан, фермеры
