Ветеринарный контроль на границе Кыргызстана работает в "эконом-режиме"?

Пока торговые ряды внутри страны сотрясают налоговые реформы, на внешних границах Кыргызстана царит удивительное спокойствие. Согласно официальному отчету Минсельхоза КР, за все 12 месяцев 2025 года на пунктах пограничного ветеринарного контроля было выявлено всего 112 фактов нарушений.

Все эти грузы были признаны потенциально опасными или оформленными с нарушениями, после чего их развернули обратно. Список стран-нарушителей возглавили ближайшие соседи:

Узбекистан - 51 возврат; Казахстан - 48 возвратов; Россия - 8 возвратов; Китай - 3 возврата; Турция и Пакистан - по 1 случаю.

Основной претензией инспекторов стало "несоответствие документов" и "несоблюдение требований безопасности". Однако цифра в 112 случаев на всю страну за целый год вызывает вопросы у экспертов: означает ли это идеальное качество ввозимой продукции или же контроль на границе недостаточно жесткий? Ведь мировая практика показывает, что усиление надзора неизбежно ведет к резкому росту выявляемости брака.

Успешный мировой опыт

В международной практике эффективность службы контроля измеряется не отсутствием инцидентов, а способностью системы находить и блокировать скрытые угрозы.

Согласно публикациям The New York Times, американские регуляторы ежегодно фиксируют тысячи нарушений при ввозе продуктов питания. Жесткий контроль считается залогом здоровья нации: чем больше партий сомнительного мяса или рыбы блокируется на этапе проверки, тем меньше вспышек заболеваний внутри страны. Высокие цифры выявленных нарушений здесь подаются как успех системы безопасности, а не её провал.

Главное таможенное управление КНР регулярно публикует списки из сотен компаний, чья продукция была запрещена к ввозу из-за малейших несоответствий стандартам. Массовое выявление нарушений (от тяжелых металлов в рыбе до бактерий в молоке) в Китае считается индикатором мощи национального "ветеринарного щита".

На этом фоне 112 актов возврата в Кыргызстане за год выглядят скорее как "пробный шар", нежели как масштабная зачистка рынка от некачественного импорта. Для сравнения, только в соседних странах-лидерах счет идет на тысячи заблокированных партий ежегодно. Похоже, пограничному ветеринарному контролю КР есть куда стремиться в плане усиления бдительности, чтобы цифра в отчетах отражала реальное состояние дел с безопасностью ввозимой продукции.