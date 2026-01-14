В России присяга стала обязательной с 14 лет

С 9 января 2026 года в России начали действовать изменения в федеральном законодательстве, которые существенно корректируют процедуру приобретения гражданства. Ключевым нововведением стало снижение возраста принесения Присяги: теперь торжественную клятву обязаны давать подростки, достигшие 14 лет.

Соответствующий закон был подписан Президентом РФ 29 декабря 2025 года. До принятия этого документа обязанность приносить Присягу распространялась исключительно на совершеннолетних лиц. Теперь же законодательство приравнивает возраст принесения присяги к возрасту получения первого паспорта гражданина РФ.

Министерство иностранных дел России подчеркивает, что процедура строго регламентирована и является обязательным условием для завершения процесса натурализации. Для соискателей установлены жесткие временные рамки: принести Присягу необходимо в течение одного года с момента принятия положительного решения о предоставлении гражданства.

Неявка на церемонию или официальный отказ от принесения клятвы повлекут за собой серьезные юридические последствия. В таких случаях решение о приеме в гражданство будет признано недействительным с даты его принятия, что фактически аннулирует весь процесс получения статуса гражданина.

В миграционных службах поясняют, что данная мера призвана повысить значимость российского паспорта и обеспечить осознанное принятие прав и обязанностей, закрепленных в Конституции. Принесение Присяги перестает быть формальностью и становится юридическим фактом, без которого получение прав полноправного гражданина Российской Федерации невозможно.