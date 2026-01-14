Погода
В секретариате ОДКБ прошло совещание с представителем МИД России

132
- Светлана Лаптева
В Секретариате Организации Договора о коллективной безопасности состоялось совещание с участием заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Александра Панкина.

Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков, вступивший в должность 1 января 2026 года, подчеркнул важность консолидированной работы для реализации приоритетов российского председательства, направленных на укрепление союзнических связей и роли ОДКБ в формировании архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии.

Александр Панкин отметил, что Россия объединит усилия с союзниками для отстаивания общих подходов к решению проблем международной безопасности, включая наращивание потенциала Коллективных сил, а также на расширении сотрудничества в противодействии современным вызовам и угрозам. Акцент также будет сделан на усилении аналитической работы на базе экспертизы ведущих научно-исследовательских центров стран Организации.

От имени российской стороны Александр Панкин поздравил Таалатбека Масадыкова с вступлением в должность Генерального секретаря ОДКБ и пожелал ему успехов, выразив уверенность в плодотворном сотрудничестве и всесторонней поддержке.

Источник: odkb-csto.org


URL: https://www.vb.kg/454342
Теги:
ОДКБ
