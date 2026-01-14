Военная служба в Узбекистане станет образовательным хабом для молодежи

В Узбекистане под председательством президента и Верховного главнокомандующего Шавката Мирзиёева прошло заседание Совета безопасности, на котором был объявлен курс на глубокую модернизацию оборонной системы республики. Главным приоритетом станет обновление Оборонной доктрины и Концепции национальной безопасности. Обновленный документ закрепит статус страны как внеблокового государства, опирающегося на дипломатию, высокие технологии и военную автономность.

Глава государства подчеркнул, что в современных конфликтах решающую роль играет не численность войск, а использование искусственного интеллекта, робототехники, кибертехнологий и высокоточных систем. В связи с этим армия переходит на "проактивный режим", предполагающий предупреждение угроз, а не просто реагирование на них. Особое внимание будет уделено защите цифровой инфраструктуры и персональных данных.

Срочная военная служба в Узбекистане трансформируется в полноценный социальный лифт и этап профессиональной подготовки. Теперь за период службы молодые люди смогут освоить как минимум одну гражданскую специальность по краткосрочным программам. Ежегодно 5 тысяч солдат пройдут обучение по IT-направлениям и искусственному интеллекту. Для военнослужащих созданы уникальные условия для получения высшего образования: вступительные тесты можно будет сдать прямо в воинской части, а демобилизованным студентам предоставят беспроцентные кредиты и компенсацию затрат на изучение иностранных языков.

Для тех, кто завершил службу, предусмотрены серьезные карьерные преференции. Будущим предпринимателям государство покроет часть кредитной ставки, а при поступлении на госслужбу кандидаты получат дополнительные 10% к баллам при тестировании. Даже досуг военных станет технологичным: наряду с национальной борьбой кураш будут проводиться соревнования по киберспорту и управлению беспилотниками. Интеллектуальное развитие поддержат передачей миллиона книг в воинские части, а победителям конкурсов по чтению сократят срок службы на месяц.

Реформа затронет и социальный статус кадровых военных. С 1 апреля надбавки офицерам за выслугу лет вырастут вдвое, увеличится довольствие контрактников и гражданского персонала. Для ветеранов со стажем более 30 лет пенсионные выплаты доведут до 100% от денежного довольствия. Таким образом, модернизация Вооруженных сил направлена не только на укрепление границ, но и на формирование высококвалифицированного кадрового резерва для всей экономики страны.